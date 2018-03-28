Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân





Hünkar Lokantası

İstanbul'un en köklü restoranlarından biri olan Hünkar, 1950 yılından beri müşterilerine aynı kalitede hizmet vermeye devam ediyor. Menüsünde Türk mutfağının en özel lezzetlerini ve daha çok yemek çeşitliliğini görüyorsunuz. Bu nedenle eğer siz de zeytinyağlı düşkünü biriyseniz, Hünkar'ın her gün değişen zeytinyağlı çeşitlerini tatmak için mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz.

Adres: Harbiye Mahallesi, Mim Kemal Öke Cd. No:21, Şişli





Kanaat Lokantası

Bu özel lokanta, 1933 yılından beri Üsküdar'daki tek şubesinde hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul'un en önemli esnaf lokantalarından biri olan Kanaat'ın mutfağı da bir hayli lezzetli. Üstelik mekân da oldukça nostaljik bir şekilde dekore edilmiş. Bu nedenle zeytinyağlı lezzetleri en harika haliyle deneyimlemek istiyorsanız, Kanaat Lokantası'nı denemenizi öneririz.

Adres: Sultantepe Mahallesi, Selmani Pak Cd No:9, Üsküdar





Borsa

Borsa, uzun yıllardır Türk yemekleri ve zeytinyağlılar denince ilk akla gelen restoranlardan biri olarak hizmet veriyor. Üç farklı adreste, en sağlıklı ve hafif zeytinyağlıları müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu nedenle eğer siz de muhteşem bir manzara eşliğinde, zeytinyağlı yemeklerin tadına varmak istiyorsanız Kandilli'de bulunan Borsa Restaurant'ı mutlaka deneyin deriz.

Adres: Kandilli Mh., Vaniköy Cd No:12, Üsküdar





Meze Moda

Moda'nın güzel sokaklarından birinde bulunan bu hoş mekân, menüsündeki muhteşem zeytinyağlılarla dikkat çekiyor. Kereviz salatası, zeytinyağlı pırasa, kuskuslu mercimek mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden. Bu nedenle lezzetli zeytinyağlılara hasretseniz, Meze Moda'yı ziyaret ederek yemeklerinden tatmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Adres: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nene Hatun Sokak, No 3, Kadıköy





Kekik Ege Mutfağı

Kadıköy'de bulunan bu hoş mekân adından da anlaşılacağı üzere, Ege mutfağının en leziz yemeklerini ve doğal olarak da zeytinyağlılarını bir arada bulunduruyor. Mütevazı mekânlardan hoşlanıyorsanız, Kekik sizin için oldukça ideal bir seçim olabilir. Bu nedenle zeytinyağlıya doymak için Kekik Ege Mutfağı, mutlaka denenmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Adres: Osmanağa Mahallesi, Kuşdili Cd. No:28, Kadıköy