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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi
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Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

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Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer tutuyor. Etli ve etsiz olarak pirinç yada bulgurla yapılan yaprak sarma tarifleri, bayramın yaklaşması ile beraber, ev hanımları tarafından ilgi görmeye başladı. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay yaprak sarma tarifi.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

 

  • 250 gram taze yaprak
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 kaşık domates biber karışık salça
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı tuz

Servis için:

  • Yoğurt

Hazırlanışı

Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.

Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.

Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın

Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın.

Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın.

Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın.

2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

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