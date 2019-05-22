Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer tutuyor. Etli ve etsiz olarak pirinç yada bulgurla yapılan yaprak sarma tarifleri, bayramın yaklaşması ile beraber, ev hanımları tarafından ilgi görmeye başladı. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay yaprak sarma tarifi.
Servis için:
Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.
Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.
Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın
Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın.
Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın.
Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın.
2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.