Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Bayram sofraları için sarma tarifi
Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden yaprak sarma, bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer tutuyor. Etli ve etsiz olarak pirinç yada bulgurla yapılan yaprak sarma tarifleri, bayramın yaklaşması ile beraber, ev hanımları tarafından ilgi görmeye başladı. Peki, zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? İşte, bayram sofralarınız için hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay yaprak sarma tarifi.
Yapımı zahmetli olsa da zeytinyağlı yaprak sarma, Türk mutfaklarının demirbaş yemekleri arasında bulunuyor. Lezzetli yaprak sarma hazırlanamak için, sarmanın dışındaki malzeme kadar içinin lezzeti de önemli. İşte, zeytinyağlı sarma hazırlamanın püf noktaları...
ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA İÇİN MALZEMELER
250 gram taze yaprak
2 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı pirinç
1 kaşık domates biber karışık salça
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
Servis için :
Yoğurt
HAZIRLANIŞI
Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.
Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.
Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın
Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın. Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın. Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın. 2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.
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