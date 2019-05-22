Zeytinyağlı yaprak sarma nasıl yapılır? Bayram sofraları için sarma tarifi

Yapımı zahmetli olsa da zeytinyağlı yaprak sarma, Türk mutfaklarının demirbaş yemekleri arasında bulunuyor. Lezzetli yaprak sarma hazırlanamak için, sarmanın dışındaki malzeme kadar içinin lezzeti de önemli. İşte, zeytinyağlı sarma hazırlamanın püf noktaları...

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA İÇİN MALZEMELER

250 gram taze yaprak

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 kaşık domates biber karışık salça

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

Servis için :

Yoğurt

HAZIRLANIŞI

Pirinci sıcak suda ıslattın 30 dakika kadar bekleyin ve süzün.

Soğanı ve maydanozu yemeklik doğrayın.

Pirinç, soğan, salça, tuz ve baharatları geniş ve derin bir kaba alın ve harmanlayın

Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın. Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip rulo şeklinde sarın. Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın. 2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.