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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
26.11.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir?

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Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir?

“Hazırlanması kolay olsun, ama tadından da yenmesin” diyorsanız tam olarak zeytinyağlı pırasadan bahsediyorsunuz. Birçok kişinin önce burun kıvırdığı daha sonra vazgeçemediği bu lezzeti yapmak bu ipuçlarını kullanarak çok daha kolay. İçindeki yüksek lif oranı sebebiyle hem doyurucu hem de kalorisi düşük olan bu yemeği akşama denemek isterseniz, “Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa yapmanın püf noktaları nelerdir? Zeytinyağlı pırasa yapımında nelere dikkat edilmeli?” gibi tüm sorularınızın cevapları bütün detaylarıyla burada…

Pırasaların dışındaki ilk katmanı ayırıp iyice yıkayın ve temizleyin. Pırasaların uçlarındaki yeşil bölümlerini başka bir yemekte kullanmak üzere ayırın.

Pırasanızı alırken daha ince kabuklu olanları tercih edin. İnce kabuklu pırasalar daha taze oldukları için daha kolay temizleyebilirsiniz.

Pırasaları verev şeklinde 2-3 santimetre kalınlığında doğrayın. Havuçları temizleyerek tercihen verev şeklinde dilimleyin ve soğanları yemeklik doğrayın.

Pırasa çorbası tarifi
Pırasa çorbası tarifi

Zeytinyağını tencerede kızdırın, havuçları ve soğanları 2-3 dakika kadar kavurun. Üzerine pırasaları ekleyin. Pırasalar yumuşayana kadar tencereyi arada bir karıştırarak pişirin. Daha sonra üzerine pirinç ve su ilave edin. Son olarak tencereye toz şeker, tuz ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.

Tencerenin üzerini yağlı kağıt kullanarak kapatın. Bu işlem pırasanın kendi buharında pişmesine yardımcı olacaktır. Tencerenin kapağını kapatarak kaynayıncaya kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Eğer düdüklü tencere kullanacaksanız yağlı kağıt kullanmanıza gerek kalmaz, pırasa kendi buharında pişecektir. Düdüklü tencerede pişirmeyi tercih ettiyseniz suyunu daha az koymalısınız.

Piştikten sonra hemen ılık olarak servis edebilirsiniz ama unutmayın zeytinyağlı yemekler dinlendikçe güzelleşir. Yemeğinizi 1 gece buzdolabında bekletip servis ederseniz pırasanızın lezzeti iyice oturacağı için çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Zeytinyağlı pırasa tarifi
Zeytinyağlı pırasa tarifi

 

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