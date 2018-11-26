Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir?
“Hazırlanması kolay olsun, ama tadından da yenmesin” diyorsanız tam olarak zeytinyağlı pırasadan bahsediyorsunuz. Birçok kişinin önce burun kıvırdığı daha sonra vazgeçemediği bu lezzeti yapmak bu ipuçlarını kullanarak çok daha kolay. İçindeki yüksek lif oranı sebebiyle hem doyurucu hem de kalorisi düşük olan bu yemeği akşama denemek isterseniz, “Zeytinyağlı pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa yapmanın püf noktaları nelerdir? Zeytinyağlı pırasa yapımında nelere dikkat edilmeli?” gibi tüm sorularınızın cevapları bütün detaylarıyla burada…
Pırasaların dışındaki ilk katmanı ayırıp iyice yıkayın ve temizleyin. Pırasaların uçlarındaki yeşil bölümlerini başka bir yemekte kullanmak üzere ayırın.
Pırasanızı alırken daha ince kabuklu olanları tercih edin. İnce kabuklu pırasalar daha taze oldukları için daha kolay temizleyebilirsiniz.
Pırasaları verev şeklinde 2-3 santimetre kalınlığında doğrayın. Havuçları temizleyerek tercihen verev şeklinde dilimleyin ve soğanları yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tencerede kızdırın, havuçları ve soğanları 2-3 dakika kadar kavurun. Üzerine pırasaları ekleyin. Pırasalar yumuşayana kadar tencereyi arada bir karıştırarak pişirin. Daha sonra üzerine pirinç ve su ilave edin. Son olarak tencereye toz şeker, tuz ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.
Tencerenin üzerini yağlı kağıt kullanarak kapatın. Bu işlem pırasanın kendi buharında pişmesine yardımcı olacaktır. Tencerenin kapağını kapatarak kaynayıncaya kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Eğer düdüklü tencere kullanacaksanız yağlı kağıt kullanmanıza gerek kalmaz, pırasa kendi buharında pişecektir. Düdüklü tencerede pişirmeyi tercih ettiyseniz suyunu daha az koymalısınız.
Piştikten sonra hemen ılık olarak servis edebilirsiniz ama unutmayın zeytinyağlı yemekler dinlendikçe güzelleşir. Yemeğinizi 1 gece buzdolabında bekletip servis ederseniz pırasanızın lezzeti iyice oturacağı için çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
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