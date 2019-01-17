Zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır? Patlıcan ruloları tarifi
Patlıcan yemeklerinde yeni bir alternatif arayanlar için pratik ve bir o kadar da ağız sulandıran bir tarifimiz var: Zeytinyağlı patlıcan rulo. Kızartılan patlıcanlar, nefis iç harcıyla fırına veriliyor, kıyılmış maydanozla servise sunuluyor. Peki, zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!
İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!
ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULOLARI
2 adet patlıcan
3 adet soğan
1 tatlı kaşığı şeker
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
3 adet domates
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Sıvı yağ
Yapılışı:
Patlıcanları uzun ince dilimleyin. Kızgın yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağından kurtulun.
Soğanları piyazlık doğrayın. Tencereye zeytinyağı ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun. İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Soğanlara ilave ederek pişirin. Şeker, tuz ve karabiber ekleyip, domatesler suyunu çekince ateşten alın.
İç harcı patlıcan dilimlerine teker teker rulo şeklinde sarın. Bir fırın kabına dizip, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serperek soğuk servis edin.
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