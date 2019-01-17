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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır? Patlıcan ruloları tarifi
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Mutfak Tüyoları
17.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır? Patlıcan ruloları tarifi

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Zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır? Patlıcan ruloları tarifi

Patlıcan yemeklerinde yeni bir alternatif arayanlar için pratik ve bir o kadar da ağız sulandıran bir tarifimiz var: Zeytinyağlı patlıcan rulo. Kızartılan patlıcanlar, nefis iç harcıyla fırına veriliyor, kıyılmış maydanozla servise sunuluyor. Peki, zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!

İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!

ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULOLARI

2 adet patlıcan
3 adet soğan
1 tatlı kaşığı şeker
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
3 adet domates
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Sıvı yağ

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Sağlık deposu patlıcanı çok sevenler buraya
Sağlık deposu patlıcanı çok sevenler buraya

Yapılışı:

Patlıcanları uzun ince dilimleyin. Kızgın yağda kızartın ve kağıt havlu üzerinde fazla yağından kurtulun. 

Soğanları piyazlık doğrayın. Tencereye zeytinyağı ekleyip, pembeleşinceye kadar kavurun. İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Soğanlara ilave ederek pişirin. Şeker, tuz ve karabiber ekleyip, domatesler suyunu çekince ateşten alın.

İç harcı patlıcan dilimlerine teker teker rulo şeklinde sarın. Bir fırın kabına dizip, 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serperek soğuk servis edin.

Köfteli patlıcan dizme tarifi
Köfteli patlıcan dizme tarifi

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