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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Zeytinyağlı muska yaprak sarma tarifi
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Zeytinyağlı muska yaprak sarma tarifi

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Zeytinyağlı muska yaprak sarma tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeği yaprak sarmayı farklı bir şekilde sunmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Zeytinyağlı muska yaprak sarma. Muska şekli verilen yaprak sarma, ister beş çaylarınızın isterseniz de akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Peki, zeytinyağlı muska yaprak sarma nasıl yapılır?

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram asma yaprağı
  • 1 çorba kaşığı toz şeker
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

İç harcı için:

  • 4 adet soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 3 adet domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet limon
  • 1 tatlı kaşığı kuş üzümü
  • 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

Hazırlanışı

Asma yapraklarını kaynar suda 2 dakika haşlayıp süzgeçte bir süre bekletin.

İç malzemeler için, pirinci ılık bir suda 15 dakika bekletip süzün.

Maydanozları ve soğanları temizleyip ince ince kıyın.

Domatesleri  soyup küp küp doğrayın.

Kuş üzümlerini bir süre ılık suda bekletip süzün.

Zeytinyağının yarısını bir tavada ısıtın.

Dolmalık fıstıkları ve soğanı yağda kavurun.

Pirinç, domates ve bir çay bardağı su ekleyin.

Suyunu çekinceye kadar devamlı karıştıra karıştıra kavurun.

Ocaktan indirip tuz, kuş üzümü, maydanoz ve baharatı ekleyip tatlandırın. Ilınmaya bırakın.

Hazırladığımız iç malzemeleri pazı yapraklarının arasına koyup muska şeklinde sarın.

Tencereye sarmaları sıkıca dizin.

Su, zeytinyağı, şeker ve tuzu bir kasede karıştırıp sarmaların üstüne gezdirin.

Limonları dilimleyip sarmaların üzerine dizin.

Sarmaların üstünü porselen bir tabakla kapatın.

Tencerenin kapağını kapatıp orta dereceye ayarlanmış ocakta yarım saat kadar pişirin.

Zeytinyağlı muska yaprak Zeytinyağlı muska yaprak sarma
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