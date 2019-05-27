Zeytinyağlı muska yaprak sarma tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeği yaprak sarmayı farklı bir şekilde sunmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Zeytinyağlı muska yaprak sarma. Muska şekli verilen yaprak sarma, ister beş çaylarınızın isterseniz de akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olacak. Peki, zeytinyağlı muska yaprak sarma nasıl yapılır?
İç harcı için:
Asma yapraklarını kaynar suda 2 dakika haşlayıp süzgeçte bir süre bekletin.
İç malzemeler için, pirinci ılık bir suda 15 dakika bekletip süzün.
Maydanozları ve soğanları temizleyip ince ince kıyın.
Domatesleri soyup küp küp doğrayın.
Kuş üzümlerini bir süre ılık suda bekletip süzün.
Zeytinyağının yarısını bir tavada ısıtın.
Dolmalık fıstıkları ve soğanı yağda kavurun.
Pirinç, domates ve bir çay bardağı su ekleyin.
Suyunu çekinceye kadar devamlı karıştıra karıştıra kavurun.
Ocaktan indirip tuz, kuş üzümü, maydanoz ve baharatı ekleyip tatlandırın. Ilınmaya bırakın.
Hazırladığımız iç malzemeleri pazı yapraklarının arasına koyup muska şeklinde sarın.
Tencereye sarmaları sıkıca dizin.
Su, zeytinyağı, şeker ve tuzu bir kasede karıştırıp sarmaların üstüne gezdirin.
Limonları dilimleyip sarmaların üzerine dizin.
Sarmaların üstünü porselen bir tabakla kapatın.
Tencerenin kapağını kapatıp orta dereceye ayarlanmış ocakta yarım saat kadar pişirin.