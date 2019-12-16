Zeytinyağlı kuru biber dolması tarifi

Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...