Zeytinyağlı kuru biber dolması tarifi

Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Kuru biberleri tencerede haşlayın.
Soğanları küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Üzerine salça ve pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
Pirinçler kavrulunca ocaktan indirip nane, karabiber ve kırmızıbiberi ilave edin.
Dilerseniz yarım limonu da ekleyip biraz bekletebilirsiniz.
Hazırladığını harcı haşlanan kuru biberlere doldurup ağzını domatesle kapatın.
Tencereye dizip kısık ateşte pişirin.
Afiyet olsun...