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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Zeytinyağlı kuru bakla tarifi
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Zeytinyağlı kuru bakla tarifi

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Zeytinyağlı kuru bakla tarifi

Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 500 gram kuru bakla
  • 1 kuru soğan
  • 3-4 dal yeşil soğan
  • 2 dal taze sarımsak
  • 5-6 dal maydanoz
  • 1 bağ dereotu
  • 2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Yarım su bardağından fazla zeytinyağı

Pişirmek için 2 büyük boy su bardağı su

1 yemek kaşığı un

Baklalarınızı akşamdan suya koyup ıslatın.

Suyunu süzüp 10 dakika kadar haşlayın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencereye alıp soğanları kavurun.

Pembeleşen soğanların üzerine unu ilave edip onu da hafifçe kavurun.

Suyu ve tuzu da ilave edip kaynamaya bırakın.

Kaynayınca içine haşladığınız baklaları ekleyin.

5 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra altını kısıp 10 dakika kadar da böyle pişirin.

Bu arada yeşillikleri ince ince doğrayın.

Yemeği ocaktan almaya yakın içine yeşillikleri ilave edin.

Yemeğinizi soğuk ya da sıcak servis edebilirsiniz. Tabağın üzerini de yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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