Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…
Yarım su bardağından fazla zeytinyağı
Pişirmek için 2 büyük boy su bardağı su
1 yemek kaşığı un
Baklalarınızı akşamdan suya koyup ıslatın.
Suyunu süzüp 10 dakika kadar haşlayın.
Kuru soğanı yemeklik doğrayın.
Zeytinyağını tencereye alıp soğanları kavurun.
Pembeleşen soğanların üzerine unu ilave edip onu da hafifçe kavurun.
Suyu ve tuzu da ilave edip kaynamaya bırakın.
Kaynayınca içine haşladığınız baklaları ekleyin.
5 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra altını kısıp 10 dakika kadar da böyle pişirin.
Bu arada yeşillikleri ince ince doğrayın.
Yemeği ocaktan almaya yakın içine yeşillikleri ilave edin.
Yemeğinizi soğuk ya da sıcak servis edebilirsiniz. Tabağın üzerini de yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.