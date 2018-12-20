Zeytinyağının tadını kekik ve portakalla zenginleştiriyorlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
20.12.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Zeytinyağının tadını kekik ve portakalla zenginleştiriyorlar

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Zeytinyağının tadını kekik ve portakalla zenginleştiriyorlar

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde ürettiği zeytinyağları ile 50’ye yakın ödül alan Gizem Manisalı, zeytinyağının tadını kekik ve portakal ile zenginleştiriyor.

Gömeçte bu güne kadar ürettiği erken hasat zeytinyağları ile 50ye yakın ödül alan zeytinyağı üreticisi Gizem Manisalı, şimdi de kekikli, portakallı ve mandalinalı zeytinyağı üretimine başladı. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının Edremit Körfezi’nde üretildiğini savunan firma sahibi Gizem Manisalı, bundan böyle çeşnili zeytinyağlarında da iddialı olduklarını söyledi. Manisalı, Kazdağı’ndan toplanan kekikler ile yörede üretilen portakal ve mandalinaları zeytin hamuruna katarak çeşnili zeytinyağları ürettiklerini belirtti. 

Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler
Yemeklerde zeytinyağı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler

Bu sezon erken hasat ve olgun hasat zeytinyağları ürettiklerini belirten Gizem Manisalı, "Şimdi de sırada Kazdağları’ndan topladığımız dağ kekikleri ve yine yöremizden topladığımız portakal, mandalina ve bazı turunçgilleri zeytinyağı ile harmanlayarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladık. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarında olduğu gibi çeşnili zeytinyağlarında da iddialıyız dedi.

Zeytinyağı mutfakta nasıl kullanılmalı İşte cevabı…
Zeytinyağı mutfakta nasıl kullanılmalı? İşte cevabı…

Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, "Zeytini, zeytinyağına farklı bir lezzet ve aroma katmak için kekik, mandalina ve portakalla birlikte sıkıyoruz. Zeytinyağının tadını daha da geliştirerek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çeşnili yağ üretiminde gerçek portakal, mandalina ve dağ kekiği kullanıyoruz. Bunlarla da yurt dışında ödüller kazanacağımıza inanıyoruz diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI TÜKETENLERİN ÇOK İŞİNE YARAYACAK DÖRT İPUCU

Zeytinyağı 101Lezzetli yemekler için zeytinyağı nasıl kullanılmalı? Zeytinyağı nasıl saklanmalı? Zeytinyağlı yemek yaparken nelere dikkat edilmeli? Salatalarınızda neden zeytinyağı kullanmalısınız? Zeytinyağı hakkında birçok püf noktası burada...
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