Zerde tarifi

Zerde geçmişten günümüze kutlamalarda misafirlere ikram edilmesi adet olan bir tatlı. Bu tarifimiz ise Balıkesir usulü bir zerde. İlginç olan içinde safran ya da zerdeçal gibi bir baharat bulunmaması. Zerde nasıl yapılır diye merak ediyorsanız Balıkesir usulü zerdenin tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Pirinci suda haşlayın.
Kaynamaya başlayınca içine şekeri, gülsuyunu ve karanfil tanelerini ekleyip pişirin.
Karanfili kokusu çıkınca tencereden alın.
Tatlıyı sıcakken kaselere bölüştürün.
Servis edeceğiniz zaman üzerini tarçın ve kızamık şekeri ile süsleyin.
Dilerseniz kızamık şekeri yerine nar taneleri de kullanabilirsiniz.