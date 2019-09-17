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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.09.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Zerde nedir, nasıl yapılır? İşte, zerde tarifi ve malzemeleri

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Zerde nedir, nasıl yapılır? İşte, zerde tarifi ve malzemeleri

Eski dönemlerde matem yemeği olarak bilinen zerde, Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan lezzetlerden. Geçmiş yıllarda, davet, sünnet gibi özel günlerde misafirlere ikram edilen zerde tatlısı, pirinç, bal, nişasta gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki, zerde nasıl yapılır? Zerde malzemeleri nelerdir? İşte, evde zerde tarifi ve malzemeleri..

Kökü Osmanlı'ya dayanan zerde tatlısı, eski dönemlerde toplumun farklı kesimlerine verilen tüm ziyafetlerinde yer almıştır. Geleneksel lezzetleri seviyorsanız, sizler de özel günlerde zerde tatlısı ile davetlilerinizi memnun edebilirsiniz. İşte, adım adım zerde tarifi...

Malzemeler

1 litre su
2 su bardağı toz şeker
200 gram nişasta
35 gram pirinç
15 gram kuş üzümü
15 gram Antep fıstığı
10 gram zerdeçal

Hazırlanışı

Pirinci ayıklanıp yıkayın. Suyunu iyice süzün, içinde 1 litre su bulunan tencereye koyun ve tencereyi ateşe oturtun. Piriçler biraz diri kalana dek pişirin. Ardından şekeri ilave edin. Ateşi kısın ve 10 dakika kadar kaynatın.

Hazırladığınız lapa koyulaşmaya başlayınca siz de ayrı bir yerde 1 fincan soğuk suyun içine nişastayı katın ve eritin. Daha sonra bu nişasta karışımını lapaya azar azar ilave edin. Şam fıstığı, kuş üzümü ve zerdaçalı da ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra tencereyi ateşten indirin ve 20 dakika dinlendirin.

Ilınınca kaselere bölün. Buzdolabında birkaç saat bekletin ve soğuduktan sonra servis yapın. Üzerini nar taneleriyle süsleyebilirsiniz.

 

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