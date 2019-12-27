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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:32,Son Güncelleme:/

Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Adım adım zencefilli kurabiye tarifi

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Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Adım adım zencefilli kurabiye tarifi

Baharat ve ilaç olarak kullanılan zencefile, tatlılar ve hamur işlerinde de sık sık yer veriliyor, zencefilli kurabiye de bunlardan biri. Yapımı oldukça pratik olan zencefilli kurabiye, özellikle yılbaşı günlerinin en sevilen lezzetlerinden biri. Zencefilli kurabiyeyi ister yılbaşı sofralarınıza sunabilir, isterseniz süslü paketlerle hediye olarak verebilirsiniz. Peki, zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Zencefilli kurabiye, yeni yıl ruhunu yansıtan en güzel hamur işlerinden biri. Batıda gingerbread olarak bilinen zencefilli kurabiye, çoğunlukla kurabiye adam olarak adlandırılan şekilde yapılır. Renkli şekerle süslenen zencefilli kurabiyelere noel zamanında yıldız, çam ağacı şekilleri verilebilir. Adım adım zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Zencefilli kurabiye için gerekli malzemeler


1 bardak eritilmiş tereyağı
6 yemek kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
Alabildiğince un
1 yemek kaşığı zencefil
2 yemek kaşığı ceviz içi
1 tane yumurtanın akı

Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Kabın içine eritilmiş tereyağı, şeker ve yarım bardak suyu koyun. Zencefille karıştırın. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin.

Hamurdan parçalar koparıp elinizle inceltin. Kalıpla şekillendirip tereyağı ile yağlanmış fırın kabına dizin. Üstüne yumurtanın akını sürüp cevizle süsleyin.

170 derecelik fırında 15 dakika pişirin.

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