Zencefilli kurabiye nasıl yapılır? Adım adım zencefilli kurabiye tarifi

Zencefilli kurabiye, yeni yıl ruhunu yansıtan en güzel hamur işlerinden biri. Batıda gingerbread olarak bilinen zencefilli kurabiye, çoğunlukla kurabiye adam olarak adlandırılan şekilde yapılır. Renkli şekerle süslenen zencefilli kurabiyelere noel zamanında yıldız, çam ağacı şekilleri verilebilir. Adım adım zencefilli kurabiye nasıl yapılır?

Zencefilli kurabiye için gerekli malzemeler



1 bardak eritilmiş tereyağı

6 yemek kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Alabildiğince un

1 yemek kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 tane yumurtanın akı



Zencefilli kurabiye nasıl yapılır?



Kabın içine eritilmiş tereyağı, şeker ve yarım bardak suyu koyun. Zencefille karıştırın. Kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave edip yumuşak bir hamur elde edin. 30 dakika dinlendirin.

Hamurdan parçalar koparıp elinizle inceltin. Kalıpla şekillendirip tereyağı ile yağlanmış fırın kabına dizin. Üstüne yumurtanın akını sürüp cevizle süsleyin.

170 derecelik fırında 15 dakika pişirin.