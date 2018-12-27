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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.12.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenebilir

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Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenebilir

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkiye’ye Kızıldeniz’den gelen ve balıkçıların zehirli olduğu için tercih etmediği aslan balığının doğru temizlenmesi halinde güvenli bir şekilde tüketilebileceğine dikkat çekmek için bir etkinlik düzenlendi.

Doğa ve Bilim Derneği öncülüğünde İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun Belediyesi ve Su Ürünleri Kooperatifi’nin desteğiyle mangalda aslan balığı etkinliği düzenlendi. Yüzgeçleri zehirli olduğu için balıkçılar tarafından tercih edilmeyen aslan balığının nasıl temizlenip tüketebileceği Doğa ve Bilim Derneği sözcüsü Servet Doğdu tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Renkleri, gösterişli yüzgeçleri, kımızı ve esmer çizgileriyle göz alıcı olan aslan balığı temizlendikten sonra mangalda pişirilerek katılımcılar tarafından tüketildi.

Doğa ve Bilim Derneği Başkan Yardımcısı öğretim üyesi Mevlüt Gürlek, aslan balıklarının popülasyonunda aşırı şekilde artış olduğunu, yerli türlerin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini söyledi. Gürlek, "Aslan balıkları için alınması gereken önlemlerin başında avlanması geliyor. Aslan balıkları kuyruk hariç diğer yüzgeç ışınlarının zehirli olmasından dolayı genellikle balıkçılar tarafında avlanmamakta ve halk tarafından tüketilmemektedir. Denizlerimizde aşırı çoğalan ve denizel ekosistemimize büyük zararlar veren istilacı aslan balığı aslında yenilebilen lezzetli bir balık türüdür" dedi.

Zehirli aslan balığı doğru temizlenirse yenebilir


İSTE Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan da aslan balığı için ABD’de 3 bin dolara kadar ödüllü festivaller düzenlendiğini, Meksika’da ise özel yemeklerinin yapıldığını, vitamin değerinin çok yüksek olduğunu anlattı. Balıkçılar da yedikleri aslan balığını bugüne kadar avlasalar bile zehirli olduğu için denize geri bıraktıklarını belirterek, "Artık nasıl tüketileceğini öğrendik. Şimdi aslan balıklarını avlayacağız" diye konuştu.

Balık 101Bayat balık nasıl anlaşılır? Derin dondurucuda balık nasıl saklanmalı? Kokusuz balık pişirmenin püf noktaları nelerdir? Bütün soruların cevapları detaylarıyla videomuzda...
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