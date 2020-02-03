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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 03.02.2020 - 16:57,Son Güncelleme:/

Zaman Kazandıran 4 Pratik Hamur İşi Tarifi

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Hepimizin mutfaklarının vazgeçilmezi olan fırınlarda pişen her şeyin tadı bir başka güzel olur. Börekler, kekler, çeşit çeşit hamur işleri… Ama çoğu zaman pişirme süresini düşününce ilk tercihimizi fırından yana kullanmayız. Peki size fırında aynı anda 4 farklı tarifi pişirebileceğinizi söylesek?

Zaman kazandıran 4 pratik hamur işi tarifiHepimizin mutfaklarının vazgeçilmezi olan fırınlarda pişen her şeyin tadı bir başka güzel olur. Börekler, kekler, çeşit çeşit hamur işleri… Ama çoğu zaman pişirme süresini düşününce ilk tercihimizi fırından yana kullanmayız. Peki size fırında aynı anda 4 farklı tarifi pişirebileceğinizi söylesek? (Sponsorlu İçerik)
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Evet, evet yanlış duymadınız. 4D sıcak hava sistemli Bosch ankastre fırında 4 tepside aynı anda pişirme yapabilirsiniz. Fırının her yerine eşit ısı dağılımı sağlayan 4D sıcak hava sistemi, yemeklerin 4 rafta da aynı anda homojen ve mükemmel biçimde pişmesini sağlar. Böylece tatları birbirine karışmadan mükemmel lezzetleri kolayca hazırlayabilirsiniz.  

Biz de bu harikalar yaratan fırını denedik. Peynirli dereotlu poğaça, patatesli gül böreği, tarçınlı bademli kurabiye ve damla çikolatalı muffin’i aynı anda pişirdik. Bu deneyimimizi ve yaptığımız tarifleri izlemek için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz.  

Siz de bu müthiş zaman kazandıran teknolojiyle tanışmak için Bosch mağazalarına uğrayabilirsiniz.

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