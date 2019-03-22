Zahter (kekik) salatası tarifi

Zahter (kekik) salatası Antakya mutfağının en tanınmış lezzetlerinden. Zeytinyağı, nar ekşisi ve pul biberle lezzetlenen taze kekik yapraklarının o benzersiz aromasını taşıyan zahter salatası, özellikle kebapların yanına çok yakışıyor. Sizin de kesinlikle denemeniz gereken zahter salatasının tarifi hemen aşağıda...
Zahterlerin yapraklarını ayıklayın.
Üstlerine biraz tuz serpip 2-3 dakika ovarak acı sularının çıkmasını sağlayın.
Zahterleri yıkayıp bir kaba alın.
İçine maydanoz, taze soğan ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Üzerine pul biber, zeytinyağı ve nar ekşisini ilave edin.
Elinizle 5 dakika kadar daha oyun.
Son olarak üzerine dövülmüş cevizi serpin. Salatanız hazır!