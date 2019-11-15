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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak

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Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti ücretsiz olarak tüm vatandaşlara dağıtılacak.

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri Kapsamında İzmit Uluslararası Fuar alanında tüm vatandaşlara ücretsiz olarak meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgesinde yetiştirilen özel kaz eti dağıtılacak.

Yüzlerce teker Kars kaşarı ve kaz eti dağıtılacak

Kars-Ardahan-Iğdır Vakıf Başkanı Taner Sarıçayır, "Tüm hazırlıklarımızı yaptık, tüm halkımıza etkinlik süresince meşhur Kars kaşar peyniri ve Kars bölgemizdeki çiftliklerde özel olarak yetiştirilen Kars kaz etinden ikram ediyoruz. Böylelikle tüm vatandaşlarımız yöremize ait eşsiz lezzetleri tatma imkanı sağlamış olacak" dedi.

Önceki gün ikram amacıyla İzmit yürüyüş yolu üzerinde açılan stantta sıcak simitle birlikte dilimlenen kaşarlar yoldan geçen vatandaşlara ikram edildiğini kaydeden Sarıçayıri "Kars kaşarlarını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler, ikram edilen simit ile kaşarları keyifli bir şekilde yediler.Bugün ve yarın hem kaşar dağıtımımız hem de Kars Kaz etini tatma imkanına sahip olacaklar dedi.

İkram ile tanıtım günleri öncesinde etkili bir kampanya gerçekleştirdiklerini belirten Sarıçayır, tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

Tanıtım günleri 14-17 Kasım tarihleri arasında devam edecek.

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