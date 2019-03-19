Zaman zaman Kıbrıs tatlısıyla karıştırılan Yunan tatlısı, galeta unu ve krem şantiyle yapılıyor ve bu özellikleriyle Kıbrıs tatlısından ayrılıyor. Kremalı tatlı sevenlerin de şerbetli tatlı sevenlerin de çok beğeneceği Yunan tatlısını evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte pratik Yunan tatlısı tarifi…
Şerbeti için:
Üzeri için:
Öncelikle tatlının şerbetini kaynatıp soğumaya bırakın.
Kek için 3 yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.
İçine sırasıyla sıvı yağ, ceviz, tarçın, Hindistan cevizi ve galeta ununu ekleyip karıştırın.
Koyu kıvamlı bir hamur elde edin.
Isıya dayanıklı fırın kabını yağlayıp hamuru kaba aktarın ve üzerini güzelce düzleştirin.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtın ve tepsiyi fırına verin.
Üstü kızarana kadar pişirdiğiniz keki çıkarıp ılınması için bir süre bekleyin.
Ilınan keki dilimleyin ve üzerine soğuk şerbeti gezdirin.
Tatlı şerbeti çekip iyice soğuduktan sonra krem şantiyi üzerine güzelce yayın.
Hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına kaldırıp 3-4 saat kadar bekletin.
Soğuyan tatlınızı servis edebilirsiniz.