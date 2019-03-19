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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Yunan tatlısı tarifi
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Yunan tatlısı tarifi

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Yunan tatlısı tarifi

Zaman zaman Kıbrıs tatlısıyla karıştırılan Yunan tatlısı, galeta unu ve krem şantiyle yapılıyor ve bu özellikleriyle Kıbrıs tatlısından ayrılıyor. Kremalı tatlı sevenlerin de şerbetli tatlı sevenlerin de çok beğeneceği Yunan tatlısını evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte pratik Yunan tatlısı tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 2-3 damla limon

Üzeri için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket krem şanti
  • Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Öncelikle tatlının şerbetini kaynatıp soğumaya bırakın.

Kek için 3 yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

İçine sırasıyla sıvı yağ, ceviz, tarçın, Hindistan cevizi ve galeta ununu ekleyip karıştırın.

Koyu kıvamlı bir hamur elde edin.

Isıya dayanıklı fırın kabını yağlayıp hamuru kaba aktarın ve üzerini güzelce düzleştirin.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Üstü kızarana kadar pişirdiğiniz keki çıkarıp ılınması için bir süre bekleyin.

Ilınan keki dilimleyin ve üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Tatlı şerbeti çekip iyice soğuduktan sonra krem şantiyi üzerine güzelce yayın.

Hindistan cevizi de serptikten sonra buzdolabına kaldırıp 3-4 saat kadar bekletin.

Soğuyan tatlınızı servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Alamy
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