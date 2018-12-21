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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz
21.12.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Yumurta ve makarnanın tahtına talip: Kelle paça çorbası

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com

60’lı ve 70li yıllar Türk filmlerinde jön akımının belki de en kuvvetli olduğu zamanlardı. Pek çok jön vardı ama Ediz Hun, İzzet Günay, Kadir İnanır gibi isimler bu filmlerin en çok aranan oyuncularıydı.

Sağlıklı gıda mı değil mi tartışmalarının jönleri ise yumurta ve makarnaydı yıllarca… Haklarında yapılan her açıklamayla yemeyi bırakıp yeniden başlasak, markete gidip eve gelmeden en az iki kere çöpe atmak zorunda kalabilirdik. Yıllarca televizyonlardan, gazetelerden eksik olmadılar, gündemden hiç düşmediler sağ olsunlar…

Bugünlerde benzeri tartışmalar kelle paça çorbası üzerinden yürüyor. Söylendiği kadar sağlıklı mı değil mi kısmıyla ben ilgilenmiyorum, o konuyu uzmanlarına bırakıyorum. Ama lezzetinin benim ruh sağlığıma iyi geldiği kesin.

Kellenin ve paçaların uzun süre pişirilmesi ya da haşlanması sonrası terbiye edilerek çorba haline getirilmesi şeklinde özetlenebilecek kelle paça çorbası, özellikle pişirilmesi esnasındaki farklılıklar ve kullanılan baharatlarla farklı türlerine de kapı aralıyor.

Yumurta ve makarnanın tahtına talip: Kelle paça çorbası

Eti direkt haşlamak yerine önce kızartıp sonra haşlayanlar, kısa süre haşlayanlar, uzun bırakanlar, kömürde pişirip sonra çorba haline getirenler, unun miktarını değiştirenler, yalnızca etin koyu kısmını kullananlar ve daha pek çok farklı yöntem…

Önceleri dondurmasıyla meşhur olan Kahramanmaraş, kelle paçadaki iddiasını başarıyla kanıtlayınca İstanbul’da da “Maraş usulü” kelle paçacılar arttı. Sumak, Maraş usulü kelle paçanın esas oğlanlarından…

Adıyaman’da, Diyarbakır’da, Adana’da, Antalya’da, Ege illerinde yine kelle paçanın pek çok varyasyonunu deneyimlemek mümkün…

İstanbul’da Paçacı Mahmut, Paçacı Hasan ve Paçacı Hikmet; Antalya’da 7 Mehmet ve Paçacı Şaban, Kahramanmaraş Paçacı Osman ve Menekşe, İzmir Bizim Lokanta, Edremit Ömür Lokantası bu alanda kendi adıma sayabileceğim en güzel kelle paçaları tattırmış mekanlardan…

Ziyaret ederseniz afiyet olsun; tavsiyeleriniz varsa sosyal medyadan, mail yoluyla ya da burada yorum olarak iletirseniz sevinirim.

Koray Günyaşar
Koray Günyaşar
koraygunyasar@gmail.com
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