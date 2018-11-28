Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriYumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri
GeriMutfak Tüyoları Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
28.11.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri

Sağlıklı yaşamda en önemli besinlerden biri olan yumurta, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Özellikle geniş katılımlı hafta sonu kahvaltılarında mutlaka sofrada yer alan yumurtayı tüketirken pek çok yöntem tercih ediliyor. Yumurtanın en lezzetli hallerinden biri de hiç kuşkusuz haşlaması. Peki, yumurta nasıl haşlanır?

Besleyici olması, tok tutması ve ekonomik oluşuyla her daim sofraları şenlendiren yumurtayı, nasıl haşlayacağını merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Yumurta haşlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için derledik. İşte, en iyi yumurta haşlama tarifi...

Yumurtalarınızı tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yumurtanızın bayat olmamasına dikkat edin. Ancak şunu da unutmayın: Çok taze yumurtalarda beyazın üzerini kaplayan zar kabuğa, birkaç günlük yumurtalara nazaran daha fazla yapışır. O nedenle haşlanmış yumurta yapacaksanız bayatlamamış ama çok taze de olmayan bir yumurta tercih edebilirsiniz.

Tenceredeki su kaynayana kadar ateşte tutun. Baloncuklar çıkmaya başladığında, ocağı söndürün. Tencerenin üzerine bir kapak kapatın ve bir kenarda beklemeye alın. Yumurtalarını sıcak suyun içinde pişmeye devam edecektir. Orta boy yumurtalar için 9 dakika, büyük boy yumurtalar için de 12 dakika boyunca suda tutmalısınız. Bu sürenin sonucunda parlak bir sarı ve canlılığını kaybetmemiş bir beyaz elde edeceksiniz.

Her seferinde mükemmel yumurtaların formülü
Her seferinde mükemmel yumurtaların formülü

Bu sürenin sonucunda yumurtalarınızı sıcak sudan soğuk suya alın. Böylece hem yumurtaların pişmeye devam etmesini önlemiş hem de daha hızlı soğumalarını sağlamış olursunuz. Yumurtalar oda sıcaklığına eriştiğinde soymaya başlayabilirsiniz. Daha soğuk yumurta daha zor soyulacaktır.

Yumurtayı kolayca soymak için tezgâhın üzerine yatırıp avucunuzla hafifçe baskı yaparak yuvarlayın. Bütün kabuk kırıldığında yumurtalarınızı biraz önce kullandığınız soğutma suyuna batırın. Bu yumurtanın zarının gevşemesini sağlayacaktır. Zarı yumurtanız suyun içindeyken kolayca soyabilirsiniz. Alternatif olarak musluktan akan basınçlı su da yumurtanızın kolay soyulmasını sağlayacaktır.

GÜNDE BİR YUMURTA BOY UZATIYOR

Araştırmalar, gelişim geriliği gösteren bebek ve çocuklarda günde bir yumurta tüketiminin boy uzaması ve büyümeye olumlu katkı sağladığını tespit etti. Sonuçları Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, Ekvador'daki yetersiz beslenen 6-9 ay aralığındaki 160 bebek üzerinde çalışma yapıldı.

Organik yumurta nasıl anlaşılır
Organik yumurta nasıl anlaşılır?

Gelişme geriliği gösteren alt gelir gruplarına mensup bebeklerden rastgele seçilen 60'ına 6 ay boyunca düzenli olarak günde bir yumurta verilerek, protein, demir, çinko, fosfor gibi maddeler açısından zengin bu gıdanın boy ve gelişim üzerindeki etkileri incelendi.

Lora Iannotti ve ekip arkadaşları, çalışma boyunca her hafta Ekvador'un dağlık bölgelerinde yaşayan araştırma grubundaki bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, yumurta tüketiminin bebeklerde alerji gibi herhangi bir yan etkisi olup olmadığını kontrol etti.

Çalışma sonunda, yumurta tüketen bebeklerin tüketmeyenlere göre yüzde 47 daha az gelişme geriliği gösterdiği tespit edilirken, bu bebeklerin de çalışmanın başlangıcında ayına göre küçük kabul edilenler olduğu vurgulandı.

Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır
Evde avokadolu poşe yumurta nasıl yapılır?

YUMURTAYLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN DÖRT TEMEL PÜF NOKTASI

Yumurta 101Haşlanmış yumurta nasıl kolay soyulur? Yumurtanın sarısı beyazından nasıl kolay ayrılır? İşte mutfakta çok işinize yarayacak birkaç temel ipucu...
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yumurta nasıl haşlanır? Yumurta haşlama yöntemleri

Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Kabak sarma nasıl yapılır? Kabak sarması tarifi

Kış sebzelerini pişirirken çok işinize yarayacak 12 ipucu