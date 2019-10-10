Yumurta eriştesi pilavı tarifi

Sivas'a özgü olan yumurta eriştesi pilav haline getirilince doyurucu bir lezzet haline geliyor. Yumurta eriştesini kendiniz yapmak isterseniz de tarifini aşağıda sizin için yazdık. Pratik bu tarifi yanında yoğurtla ile de denemelisiniz. Afiyet olsun...
Yumurta eriştesi için:
Kaynamakta olan suya pirinçleri koyun ve 5 dakika kadar sonra da yumurta eriştelerini ilave edin.
Erişte ve pirinçler pişince üzerine bir bardak soğuk su ekleyin ve süzün.
Tencereye aldığınız erişte ve pirinçlerin üzerine kızdırılmış tereyağını gezdirin. Yumurta eriştesi içerisinde tuz bulunduğu için ayrıca tuz ilave etmeye gerek kalmayabilir.
Yumurta Eriştesinin Yapılışı:
Sivas’ta yufkacılarda satılmakta olan bu özgün ürünün hazırlanışı ise şöyle:
Bir kaseye tuz, iki yumurta, bir bardak su ve aldığı kadar unu ekleyerek katı bir hamur yoğurun.
Yumakları açıp sacın üzerinde hafif pişirdikten sonra erişte boyunda kesin. (Yufkaları pişirmeden güneşe koyup hafif kurutulup kıyılırsa “gün eriştesi” denir.)
Hazırladığınız eriştelerinizi örtülere yayarak kurutun ve kuruduktan sonra uygun kaplarda muhafaza edin.