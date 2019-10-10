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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Pilav Tarifleri>Yumurta eriştesi pilavı tarifi
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Yumurta eriştesi pilavı tarifi

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Yumurta eriştesi pilavı tarifi

Sivas'a özgü olan yumurta eriştesi pilav haline getirilince doyurucu bir lezzet haline geliyor. Yumurta eriştesini kendiniz yapmak isterseniz de tarifini aşağıda sizin için yazdık. Pratik bu tarifi yanında yoğurtla ile de denemelisiniz. Afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 1 çay bardağı pirinç 
  • 1 su bardağı yumurta eriştesi
  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yumurta eriştesi için:

  • 1 su bardağı su
  • 2 adet yumurta
  • Aldığı kadar un
  • Tuz

 

 

 

Hazırlanışı

Kaynamakta olan suya pirinçleri koyun ve 5 dakika kadar sonra da yumurta eriştelerini ilave edin.

Erişte ve pirinçler pişince üzerine bir bardak soğuk su ekleyin ve süzün.

Tencereye aldığınız erişte ve pirinçlerin üzerine kızdırılmış tereyağını gezdirin. Yumurta eriştesi içerisinde tuz bulunduğu için ayrıca tuz ilave etmeye gerek kalmayabilir.

Yumurta Eriştesinin Yapılışı:

Sivas’ta yufkacılarda satılmakta olan bu özgün ürünün hazırlanışı ise şöyle:

Bir kaseye tuz, iki yumurta, bir bardak su ve aldığı kadar unu ekleyerek katı bir hamur yoğurun.

Yumakları açıp sacın üzerinde hafif pişirdikten sonra erişte boyunda kesin. (Yufkaları pişirmeden güneşe koyup hafif kurutulup kıyılırsa “gün eriştesi” denir.)

Hazırladığınız eriştelerinizi örtülere yayarak kurutun ve kuruduktan sonra uygun kaplarda muhafaza edin.

Ev Yapımı Makarna | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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