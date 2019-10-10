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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Kahvaltılık Tarifleri>Yumurta dolması tarifi
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Yumurta dolması tarifi

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Yumurta dolması tarifi

Özellikle kahvaltılarda yöresel lezzetleri sevenler için nefis bir tarifimiz var. Kökeni Bursa'nın Mudanya ilçesine dayanan yumurta dolması dışı çıtır içi yumuşacık benzersiz bir lezzet. Yumurtaya farklı bir gözle bakmak isteyenler yumurta dolmasını kesinlikle kaçırmamalı. Şimdiden afiyet olsun...

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 7 adet yumurta
  • 1 avuç maydanoz yaprağı
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
  • Un
  • Galeta unu

Hazırlanışı

6 adet yumurtayı 9-10 dakika kadar haşlayın.

Kabuklarını soyup ikiye bölün.

Yumurtaların sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.

Ezdiğiniz yumurta sarılarını kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle karıştırarak bir harç elde edin.

Harcı yumurta beyazlarının içine boşluk kalmayacak şekilde doldurun.

Kalan yumurtayı çırpın.

İçini doldurduğunuz yumurtaların her tarafını önce una sonra çırptığınız yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.

Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Çıtır çıtır yumurta dolmalarınızın sıcak sıcak keyfini çıkarın.

Kızarmış Mini Tavuklar | Mucize Lezzetler
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