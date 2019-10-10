Yumurta dolması tarifi

Özellikle kahvaltılarda yöresel lezzetleri sevenler için nefis bir tarifimiz var. Kökeni Bursa'nın Mudanya ilçesine dayanan yumurta dolması dışı çıtır içi yumuşacık benzersiz bir lezzet. Yumurtaya farklı bir gözle bakmak isteyenler yumurta dolmasını kesinlikle kaçırmamalı. Şimdiden afiyet olsun...
6 adet yumurtayı 9-10 dakika kadar haşlayın.
Kabuklarını soyup ikiye bölün.
Yumurtaların sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.
Ezdiğiniz yumurta sarılarını kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle karıştırarak bir harç elde edin.
Harcı yumurta beyazlarının içine boşluk kalmayacak şekilde doldurun.
Kalan yumurtayı çırpın.
İçini doldurduğunuz yumurtaların her tarafını önce una sonra çırptığınız yumurtaya sonra da galeta ununa bulayın.
Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Çıtır çıtır yumurta dolmalarınızın sıcak sıcak keyfini çıkarın.