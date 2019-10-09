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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 09.10.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Yumurta dolması nasıl yapılır? İşte yumurta dolması tarifi ve yapımı

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Yumurta dolması nasıl yapılır? İşte yumurta dolması tarifi ve yapımı

Haşlanmış yumurta ile hazırlanan yumurta dolması kahvaltı ve çay saatleri için özel bir lezzet. Bursa'nın Mudanya ilçesine ait olan bu lezzet, farklı tat arayanlar için alternatif olarak sunuluyor. Sizler de evinizde kahvaltı keyfi yaparken bu farklı tarifle sofralarınızı şölene çevirebilirsiniz. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması malzemeleri nelerdir? İşte, yumurta dolması tarifi ve yapımı.

İlk olarak haşlanıp ardından da kızartılarak hazırlanan yumurta dolması, çay saatlerinizde damağınıza hitap edecek. İşte yumurta dolması tarifini sizler için derledik...

YUMURTA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

7 adet yumurta
1 avuç maydanoz yaprağı
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı

Hazırlanışı

Yumurtaların 6 tanesini 9-10 dakika kadar haşlayın.

Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları ikiye bölün ve sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.

Maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle ezdiğiniz yumurta sarılarını karıştırıp bir harç elde edin.

Harçları yumurta beyazlarının içine sıkı sıkı doldurun.

Tek kalan yumurtayı çırpın. Dolgulu yumurtaların her tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.

Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Dilerseniz yumurtanın iç harcı için dereotu, soğan gibi yeşillikler de kullanabilirsiniz.

Dışını sadece yumurtaya değil una veya galeta ununa da bulayabilirsiniz. Un yumuşak, galeta unu ise çıtır çıtır bir sonuç yaratacaktır.

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