Yumurta dolması nasıl yapılır? İşte yumurta dolması tarifi ve yapımı
Haşlanmış yumurta ile hazırlanan yumurta dolması kahvaltı ve çay saatleri için özel bir lezzet. Bursa'nın Mudanya ilçesine ait olan bu lezzet, farklı tat arayanlar için alternatif olarak sunuluyor. Sizler de evinizde kahvaltı keyfi yaparken bu farklı tarifle sofralarınızı şölene çevirebilirsiniz. Peki, yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta dolması malzemeleri nelerdir? İşte, yumurta dolması tarifi ve yapımı.
İlk olarak haşlanıp ardından da kızartılarak hazırlanan yumurta dolması, çay saatlerinizde damağınıza hitap edecek. İşte yumurta dolması tarifini sizler için derledik...
YUMURTA DOLMASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
7 adet yumurta
1 avuç maydanoz yaprağı
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı
Hazırlanışı
Yumurtaların 6 tanesini 9-10 dakika kadar haşlayın.
Kabuklarını soyduğunuz yumurtaları ikiye bölün ve sarılarını bir kaşık yardımıyla çıkarın.
Maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberle ezdiğiniz yumurta sarılarını karıştırıp bir harç elde edin.
Harçları yumurta beyazlarının içine sıkı sıkı doldurun.
Tek kalan yumurtayı çırpın. Dolgulu yumurtaların her tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.
Sıvı yağı kızdırıp yumurtaları yağda güzelce kızartın ve kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Dilerseniz yumurtanın iç harcı için dereotu, soğan gibi yeşillikler de kullanabilirsiniz.
Dışını sadece yumurtaya değil una veya galeta ununa da bulayabilirsiniz. Un yumuşak, galeta unu ise çıtır çıtır bir sonuç yaratacaktır.