Yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır? İşte adım adım yumurta dolgulu köfte tarifi
Sıradan köfte tariflerinden sıkıldınız mı? Yumurta dolgulu köfte, davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday. Yumurta dolgulu köfteyi, mevsim yeşilliklerinden oluşan salata ile servis ederek oldukça özen gösterilmiş tabaklar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır?
4 adet yumurta (haşlanmış)
Kinoa için Malzemeler
Yarım su bardağı renkli kinoa
1 tutam tuz
Köftesi için Malzemeler
1 yemek kaşığı zeytinyağı
yarım adet orta boy kuru soğan
350 gr. kıyma
1-2 dal taze kekik
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam toz sarımsak
1 tutam kimyon
Panesi için Malzemeler
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yemek kaşığı un yemek kaşığı
Yarım su bardağı panko (ekmek kırıntısı)
Yoğurt için Malzemeler
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 tutam haşhaş
Salata için Malzemeler
1 avuç karışık ege yeşilliği
1 adet Yedikule marulu
1/4 lolorosso
Sosu için Malzemeler
1 yemek kaşığı hardal
Yarım limon suyu
Çeyrek su bardağı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
Yapılışı:
Başka bir sos tenceresinde kinoaları üzerine geçecek kadar suda haşlayın. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Soğanınızı ince ince kıyın ve soğanları tavaya alıp zeytinyağında, yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif yumuşadıktan sonra tavanın altını kısıp kıymanın yarısını tavaya ilave edin ve tüm baharatlar ile tatlandırarak iyice kavurun. Kavrulan kıymayı kenarda ayırdığınız çiğ kıymayla bir karıştırma kabında karıştırın ve yarı çiğ bir karışım oluşturun…
Derin bir karıştırma kabında tüm yeşillikleri kendi içinde karıştırın. Bu arada kinoanızı kontrol edin pişmemişse biraz daha su ekleyip pişirmeye devam edin.
Bir tabağın içerisine 1 adet yumurta kırın ve bir parça tuz ekleyip çırpın. Diğer tabaklara da un ve panko koyun. Küçük bir kavanozun içerisine sos için olan tüm malzemeleri ekleyin ve kapağını kapatıp çalkalayarak sosunuzu hazırlayın.
Bu arada pişen kinoanızı ocaktan alın ve bir süzgeç yardımı ile süzün. Kinoaları bir tabağa aktarıp yayın ve soğumaya bırakın. Küçük bir sos tenceresinde Ayçiçek yağını iyice kızdırın.
Yumurtaların etrafını daha önceden hazırladığınız kıymalı harçla kaplayarak köfte formları oluşturun. Hazırladığınız bu yumurtalı köfteleri önce una sonra yumurtaya en son pankoya bulayıp kızdırdığınız yağın içerisinde iyice kızartın.
Küçük bir karıştırma kabının içerisine süzme yoğurdu koyun üzerine haşhaşı ekleyip karıştırın. Yoğurdun üzerine haşlanmış kinoaları yerleştirin.
Kızaran köftenizi peçete olan bir tabağa çıkartıp fazla yağından ayırın.
Karıştırma kabına koyduğunuz yeşilliklerin üzerine kavanozdaki sosunuzu karıştırıp ekleyin ve tüm yeşilliği sos homojen bir kıvamda dağılacak şekilde karıştırıp kinoa ve yoğurt görünecek şekilde tepeleme servis tabağına yerleştirin.
Son olarak köftelerinizi uzunlamasına ortadan ikiye kesip salatanın dört kenarına yerleştirin.
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