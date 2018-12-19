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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
19.12.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır? İşte adım adım yumurta dolgulu köfte tarifi

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Yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır? İşte adım adım yumurta dolgulu köfte tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkıldınız mı? Yumurta dolgulu köfte, davet sofralarınızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmaya aday. Yumurta dolgulu köfteyi, mevsim yeşilliklerinden oluşan salata ile servis ederek oldukça özen gösterilmiş tabaklar hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta dolgulu köfte nasıl yapılır?

4 adet yumurta (haşlanmış)

Kinoa için Malzemeler

Yarım su bardağı renkli kinoa
1 tutam tuz

Köftesi için Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı
yarım adet orta boy kuru soğan
350 gr. kıyma
1-2 dal taze kekik
1 tutam tuz
1 tutam karabiber
1 tutam toz sarımsak
1 tutam kimyon

Panesi için Malzemeler

1 adet yumurta
Yarım su bardağı yemek kaşığı un yemek kaşığı
Yarım su bardağı panko (ekmek kırıntısı)

Yoğurt için Malzemeler

2 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 tutam haşhaş

Salata için Malzemeler

1 avuç karışık ege yeşilliği
1 adet Yedikule marulu
1/4 lolorosso

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı hardal
Yarım limon suyu
Çeyrek su bardağı zeytinyağı
1 tutam tuz
1 tutam karabiber

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

Yapılışı:

Başka bir sos tenceresinde kinoaları üzerine geçecek kadar suda haşlayın. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Soğanınızı ince ince kıyın ve soğanları tavaya alıp zeytinyağında, yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif yumuşadıktan sonra tavanın altını kısıp kıymanın yarısını tavaya ilave edin ve tüm baharatlar ile tatlandırarak iyice kavurun. Kavrulan kıymayı kenarda ayırdığınız çiğ kıymayla bir karıştırma kabında karıştırın ve yarı çiğ bir karışım oluşturun…

Derin bir karıştırma kabında tüm yeşillikleri kendi içinde karıştırın. Bu arada kinoanızı kontrol edin pişmemişse biraz daha su ekleyip pişirmeye devam edin.

Bir tabağın içerisine 1 adet yumurta kırın ve bir parça tuz ekleyip çırpın. Diğer tabaklara da un ve panko koyun. Küçük bir kavanozun içerisine sos için olan tüm malzemeleri ekleyin ve kapağını kapatıp çalkalayarak sosunuzu hazırlayın.

Bu arada pişen kinoanızı ocaktan alın ve bir süzgeç yardımı ile süzün. Kinoaları bir tabağa aktarıp yayın ve soğumaya bırakın. Küçük bir sos tenceresinde Ayçiçek yağını iyice kızdırın.

Yumurtaların etrafını daha önceden hazırladığınız kıymalı harçla kaplayarak köfte formları oluşturun. Hazırladığınız bu yumurtalı köfteleri önce una sonra yumurtaya en son pankoya bulayıp kızdırdığınız yağın içerisinde iyice kızartın.

Küçük bir karıştırma kabının içerisine süzme yoğurdu koyun üzerine haşhaşı ekleyip karıştırın. Yoğurdun üzerine haşlanmış kinoaları yerleştirin.

Kızaran köftenizi peçete olan bir tabağa çıkartıp fazla yağından ayırın.

Karıştırma kabına koyduğunuz yeşilliklerin üzerine kavanozdaki sosunuzu karıştırıp ekleyin ve tüm yeşilliği sos homojen bir kıvamda dağılacak şekilde karıştırıp kinoa ve yoğurt görünecek şekilde tepeleme servis tabağına yerleştirin.

Son olarak köftelerinizi uzunlamasına ortadan ikiye kesip salatanın dört kenarına yerleştirin.

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Yumurta 101Haşlanmış yumurta nasıl kolay soyulur? Yumurtanın sarısı beyazından nasıl kolay ayrılır? İşte mutfakta çok işinize yarayacak birkaç temel ipucu...
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