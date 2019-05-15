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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır? İşte, yufkalı rulo köfte için gerekli malzemeler ve yapılışı

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Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır? İşte, yufkalı rulo köfte için gerekli malzemeler ve yapılışı

Yufkalı tariflere bir yenisini eklemeye ne dersiniz. Hazır yufka, kıymalı iç harçla buluşuyor, domates salçalı sosla sunuma hazırlanıyor. Peki, yufkalı rulo köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler hangileri? İşte, yufkalı rulo köftenin tarifi

YUFKALI RULO KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:
2 adet yufka
400 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
Yufkaları ıslatmak için:
5 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı domates salçası
Yarım su bardağı su

Kaşar peynirli patatesli rulo köfte tarifi
Kaşar peynirli patatesli rulo köfte tarifi

Yapılışı:
Öncelikle köfte harcınızı hazırlayın. Bunun için geniş bir kaseye kıymayı alın.
Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, zeytin yağı, tuz ve kimyonu ilave edip yoğurun.
Yufkaları ıslatmak için yoğurt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede çırpın.
Yufkayı tezgaha serin. Üzerine sosu her yerine gelecek şekilde sürün.
Hazırladığınız köfte harcını ufak ufak yufkanın üzerine eşit şekilde yayın.
Daha sonra yufkayı rulo şeklinde sarın.
2 yufkayı da aynı şekilde hazırladıktan sonra yufkaları dilimleyin.
Sosu için küçük bir tencerede tereyağını eritin.
Üzerine domates sosu ve yarım su bardağı su ekleyip kaynatın.
Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın.
Hazırladığınız sosu fırın kabına boşaltın.
Üzerine dilimlediğiniz yufkaları sıralayın. (Kalan yoğurtlu sosunuz varsa yufkaların üzerine sürerek değerlendirebilirsiniz, hem daha güzel kızarır)
180 derece ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirin.

Beyti köfte tarifi
Beyti köfte tarifi

Sadece 3 malzemeyle nefis bir tatlı: Kıtır karamelKaramelli çikolatayı erittik, içine mısır gevreği ekledik. Ortaya tam Öğrenci Evi’ne uygun nefis bir atıştırmalık çıktı. Ders çalışırken çayın, kahvenin yanında tatlı bir şeyler arayanlar için Sevin Turan’ın yapımıyla kıtır karamel karşınızda…
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