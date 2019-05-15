Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır? İşte, yufkalı rulo köfte için gerekli malzemeler ve yapılışı
Yufkalı tariflere bir yenisini eklemeye ne dersiniz. Hazır yufka, kıymalı iç harçla buluşuyor, domates salçalı sosla sunuma hazırlanıyor. Peki, yufkalı rulo köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler hangileri? İşte, yufkalı rulo köftenin tarifi
YUFKALI RULO KÖFTE TARİFİ
Malzemeler:
2 adet yufka
400 gram kıyma
1 adet soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
Yufkaları ıslatmak için:
5 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı domates salçası
Yarım su bardağı su
Yapılışı:
Öncelikle köfte harcınızı hazırlayın. Bunun için geniş bir kaseye kıymayı alın.
Rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, galeta unu, zeytin yağı, tuz ve kimyonu ilave edip yoğurun.
Yufkaları ıslatmak için yoğurt, yumurta ve sıvı yağı bir kasede çırpın.
Yufkayı tezgaha serin. Üzerine sosu her yerine gelecek şekilde sürün.
Hazırladığınız köfte harcını ufak ufak yufkanın üzerine eşit şekilde yayın.
Daha sonra yufkayı rulo şeklinde sarın.
2 yufkayı da aynı şekilde hazırladıktan sonra yufkaları dilimleyin.
Sosu için küçük bir tencerede tereyağını eritin.
Üzerine domates sosu ve yarım su bardağı su ekleyip kaynatın.
Tuz ve karabiber ilave edip ocaktan alın.
Hazırladığınız sosu fırın kabına boşaltın.
Üzerine dilimlediğiniz yufkaları sıralayın. (Kalan yoğurtlu sosunuz varsa yufkaların üzerine sürerek değerlendirebilirsiniz, hem daha güzel kızarır)
180 derece ısıtılmış fırında güzelce kızarıncaya kadar pişirin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle