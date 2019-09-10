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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
10.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun tarifi

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Yufkadan lahmacun nasıl yapılır? Yufkadan lahmacun tarifi

Arapça etli hamur anlamına gelen lahmacun, büyük küçük herkesin severek lezzetlerden biri. Maydanoz, soğan, sarımsak ve karabiber, isot gibi baharatlarla hazırlanan lahmacunun en meşakkatli kısmı ise hamuru. Peki, yufkadan lahmacun nasıl yapılır? İşte, zamanı olmayanlar için yufkadan lahmacun tarifi...

YUFKADAN LAHMACUN

200 gr kıyma
80 gr sucuk
3 adet yufka
10 dal maydanoz
1 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
6 çorba kaşığı domates püresi
5-7 çorba kaşığı su
1 silme tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 çorba kaşığı zeytinyağı

Servis ederken;

Limon
Maydanoz

YUFKADAN LAHMACUN NASIL YAPILIR?

80 gr sucuğu ve 1 orta boy soğanı kabaca doğrayın ve mutfak doğrayıcısına atıp, çekin. İyice birbirlerine karışsınlar.
10 dal maydanozu incecik kıyın, 200 gr kıymayla birlikte sucuklu harca ekleyin.

1 silme tatlı kaşığı biber salçası, 6 çorba kaşığı domates püresi, 1 silme tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ekleyip harcı yoğurun.

Harç bir kenarda bekleyip tatlar birbirlerine geçerken 3 adet yufkayı tezgaha açın.

Pişireceğiniz tavanın kapağını kılavuz olarak kullanarak bu yufkalardan daireler çıkarın.

Tavaya 1-2 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyip ısıtın. Isınınca yufkalardan 3 tanesini nizami bir şekilde üst üste koyup ortasına harcın çeyreğini yayın.

Altını sürekli kontrol ederek, yapışmaması için sürekli dairesel hareketlerle tavanızı sallayın.

Altı renk alıp çıtırdamaya başlayınca 230C’deki fırına atın.

1,5 dakika kadar da üzeri kızarsın. Bu şekilde kalan 3 taneyi de pişirin.

Bekletmeden, limon ve maydanozla servis edin.

 

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