Yöresel lezzetleri özleyenler için İstanbul'dan 'incili' öneriler

Peki Kastamonu'dan Gaziantep'e yerel lezzetlerin en güzellerini nerede yiyebilirsiniz? İşte İncili Gastronomi Rehberi'nin tarafsızlığı ilke edinmiş müfettişlerince değerlendirilip rehberde yer verilen 1 inci sahibi etnik, yerel ve yöresel çizgiyi koruyan restoranlardan İstanbul'daki adresler...

Abdulkadir

Abdulkadir, Kastamonu merkezli bir mutfağa sahip. Esnaf lokantası formatında, açık vitriniyle servis veren mekân, her gün hazırladığı lezzetlerle beğeni topluyor. Sulu yemekler, tatlılar ve daha birçok lezzet tadılmaya değer.

Cevizlik Mahallesi, İstanbul Caddesi, No 30/A Bakırköy, İstanbul

0212 543 49 36

ABDULKADİR HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Ogün Restaurant

Babadan oğula geçen işletme, özellikle Ermeni mezeleri ile biliniyor. 25 senedir Yeşilköy’ün en istikrarlı ve güvenilir mekanlarından biri.

Yeşilköy Mahallesi, Liman Caddesi, Kalemkâr Sokak, No 3, Bakırköy, İstanbul

0212 573 41 33

OGÜN RESTAURANT HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Köşebaşı

Adana ve Tarsus bölgelerinin kebap kültürünü mutfağına taşıyan Köşebaşı’da bıçak kıyması şeklinde hazırlanan Tarsusi kebabı ve patlıcanlı pide mutlaka tadılması gereken iki lezzet olarak menüde her daim yer alıyor.

Levent Mahallesi, Çamlık Caddesi, No 15, Levent, İstanbul

0212 270 24 33

KÖŞEBAŞI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)





Öz Kilis Kebap ve Lahmacun

Soğanlı, sarımsaklı, acılı veya acısız olan lahmacunu İstanbul’da bir efsane. Taze sarımsak döneminde hazırladıkları Şiveydiz ise Kilis bölge mutfağının en özel yemeklerinden biri.

Akşemsettin Mahallesi, Hırka-i Şerif Caddesi, Bedrettin Simavi Sokak, No 5 Fatih, İstanbul

0212 523 44 57

ÖZ KİLİS KEBAP VE LAHMACUN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Kydonia

Menüsü Alaçatı’ya Girit’ten mübadeleyle gelenlerin getirdiği tariflerle yapılmış. Kapının girişinde yer alan uzun meze dolabında, bölge mutfağının en özel lezzetlerini bulmak mümkün.

Kuruçeşme Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, No 107, Beşiktaş, İstanbul

0212 245 25 76

KYDONİA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Adana İl Sınırı

Adana mutfağının ağırlıklı olarak çarşı yemeklerini hazırlayan restoranın yemek malzemeleri tahmin edeceğiniz gibi Adana’dan geliyor. Lahmacunu ve yağlıkarası çok seviliyor.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Cihangir Caddesi, Meşelik Sokak, No 12, Beyoğlu, İstanbul

0212 244 00 48

ADANA İL SINIRI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)



Jash

Ermenice ‘aş’ anlamına gelen Jash, Cihangir’in Ermeni mutfak kültürünü yaşatmaya çalışan beyaz örtülü nezih bir mahalle lokantası. Mezelerinin yanı sıra ana yemeklerini de mutlaka tatmanızı tavsiye ediyoruz.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi, Cihangir Caddesi, No 9, Beyoğlu, İstanbul

0212 244 30 42

JASH HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Akdeniz Hatay Sofrası

Ağırlıklı olarak Güney-Güneydoğu bölgelerinin yemeklerinden oluşan bir menüye sahipler. Yemeklerinin yapımında kullandıkları bazı malzemeleri kendileri üretiyorlar. Servis edilen humus tam olması gerektiği gibi. Kaytaz ise özlenen haliyle yani ılık olarak servis ediliyor.

İskenderpaşa Mahallesi, Ahmediye Caddesi, No 44/A Fatih, İstanbul

0212 444 72 47

AKDENİZ HATAY SOFRASI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Giritli

Otlar, otlarla yapılan lezzetler, taş fırından yemekler, taze balıklar… Restore edilmiş eski bir Sultanahmet evinde hizmet veren restoranda yemekler de Giritli bir ailenin kızı olan Ayşe Şensılay’ın elinden çıkıyor.

Cankurtaran Mahallesi, Keresteci Hakkı Sokak, Armada Otel Yanı, Fatih, İstanbul

0212 458 22 70

GİRİTLİ HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)



Güvenç Konyalı

Anadolu’nun en özel mutfaklarından birine sahip olan Konya’nın özel lezzetlerini sunan Güvenç’te fırın kebapları bir efsane. Üzerine bir de etli ekmek. Damak çatlatan türden.

Ankara Caddesi, Hoca Paşa Hamam Sokak, No 6 Sirkeci, İstanbul

0212 351 77 77

GÜVENÇ KONYALI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Mabeyin

Antep mutfağının nadide lezzetlerinin hazırlandığı restoranda menüde yer alan ayva kebabı, sarımsak kebabı mevsiminde hazırlandığı için mükemmel bir lezzete sahip. Bölge mutfağının en hatırı sayılır tatlılarından biri olan baklava ise deneyimli bir marka olan Çavuşoğlu Baklavaları’nın eseri.

Burhaniye Mahallesi, Eski Kısıklı Caddesi, No 7, Üsküdar, İstanbul

0216 422 55 80

MABEYİN HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Nezih Kebap & Yuvalama

Antep mutfağının en gözde lezzetlerini bulacağınız mekânın kahvaltıları da çok ünlü. Kebapları ve yuvalaması ise efsane.

Rumeli Hisarı Mahallesi, Yahya Kemal Caddesi, No 24 Rumeli Hisarı, Sarıyer, İstanbul

0212 265 74 55

NEZİH KEBAP & YUVALAMA HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Sandzak Balkan Mutfağı

Kaymaklı biber turşusu, börekleri, mantıları, köfteleri ve et çeşitleri ile Balkan mutfağını konuklarına sunan restoranın manzarası görülmeye değer. Bölge mutfağının tarifleri özgünlüğünü kaybetmeden uygulanıyor.

Cami Mahallesi, Balıkçılar Sokak, Viaport Marina, 20C D 68, Tuzla, İstanbul

0216 584 65 65

SANDZAK BALKAN MUTFAĞI HAKKINDA HER ŞEY İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ'NDE (TIKLAYIN)

Susamlı tavuk