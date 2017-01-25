Yolu Berlin'e düşenlere özel restoran önerileri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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25.01.2017 - 15:13, Son Güncelleme:

Yolu Berlin'e düşenlere özel restoran önerileri

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Yolu Berlin'e düşenlere özel restoran önerileri

Hem bütçenize hem damak tadınıza uygun birçok restoran bulabileceğiniz Berlin size sınırsız lezzet vadediyor. İşte yolunuz Berlin'e düştüğünde mutlaka uğramanız gereken restoranlar...

Almanya'nın başkenti Berlin tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Alman mutfağının meşhur yemeklerinin, içeceklerinin yanı sıra dünya mutfaklarının en iyi örneklerini bulabileceğiniz Berlin restoranları, enfes tatlar denemenize olanak tanıyor. İşte Berlin'e yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken en özel restoranlar:

Restaurant Wasserwerk

Hem kulüp hem de restoran olarak hizmet veren Restaurant Wasserwerk'in yemekleri kadar atmosferi de ilgi çekiyor. Tarihi bir su arıtma tesisinin restore edilmesiyle açılan restoran, hem Alman hem de dünya mutfağından örnekler sunuyor.

Yolu Berline düşenlere özel restoran önerileri

Peperoncino

İtalyan bir işletmecinin sahip olduğu Peperoncino, Berlin'de en iyi makarna, salata, ızgara çeşitlerini bulabileceğiniz sıcak, samimi bir mekan. Fiyatlarıyla da memnun eden restoranda kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz.

Berlin Soul Food

Berlin'in sokak lezzetlerini sıcak, rahat ve özenle dekore edilmiş bir mekanda tatmak ister misiniz? Cevabınız "evet" ise envai çeşit burger, sandviç, salata ve makarnanın servis edildiği Berlin Soul Food'a mutlaka uğrayın.

Yolu Berline düşenlere özel restoran önerileri

NENI

Dünya mutfaklarını birleştiren "füzyon mutfak" akımını en iyi şekilde uygulayan Neni, tıpkı bir sera gibi camlarla çevrili bir ortama sahip. Cam tavanından pencerelere sarkan sarmaşıkları, Hayvanat Bahçesi ve Güney Berlin manzaraları ile doğal bir atmosfere sahip restoran göze ve damağa hitap etmeyi başarıyor.

The Bird

Berlin'deki en lezzetleri burgerleri yiyebileceğiniz The Bird, New York'ta bulunan burger restoranlarının dekorasyonuna ve atmosferine oldukça yakın bir çizgide. Restoran, Alman sığır etinden yapılan hamburgerleri, özel ekmekleri ile misafirlerini enfes bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Yolu Berline düşenlere özel restoran önerileri

Tommi's Burger

İyi et yemeyi sevenlerin uğrak mekanı Tommi's Burger, eti hem ızgara hem de hamburger olarak sunuyor. Az çeşit, bol lezzet sunan restoranın en önemli özelliği genel olarak taze, ev yapımı malzemeler kullanması. Bu yüzden pamuk gibi hamburger ekmekleri, tam kıvamında salata ve sosların tadına bakmak için mekana uğrayabilirsiniz.

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