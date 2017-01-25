Yolu Berlin'e düşenlere özel restoran önerileri
Hem bütçenize hem damak tadınıza uygun birçok restoran bulabileceğiniz Berlin size sınırsız lezzet vadediyor. İşte yolunuz Berlin'e düştüğünde mutlaka uğramanız gereken restoranlar...
Almanya'nın başkenti Berlin tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Alman mutfağının meşhur yemeklerinin, içeceklerinin yanı sıra dünya mutfaklarının en iyi örneklerini bulabileceğiniz Berlin restoranları, enfes tatlar denemenize olanak tanıyor. İşte Berlin'e yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken en özel restoranlar:
Restaurant Wasserwerk
Hem kulüp hem de restoran olarak hizmet veren Restaurant Wasserwerk'in yemekleri kadar atmosferi de ilgi çekiyor. Tarihi bir su arıtma tesisinin restore edilmesiyle açılan restoran, hem Alman hem de dünya mutfağından örnekler sunuyor.
Peperoncino
İtalyan bir işletmecinin sahip olduğu Peperoncino, Berlin'de en iyi makarna, salata, ızgara çeşitlerini bulabileceğiniz sıcak, samimi bir mekan. Fiyatlarıyla da memnun eden restoranda kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz.
Berlin Soul Food
Berlin'in sokak lezzetlerini sıcak, rahat ve özenle dekore edilmiş bir mekanda tatmak ister misiniz? Cevabınız "evet" ise envai çeşit burger, sandviç, salata ve makarnanın servis edildiği Berlin Soul Food'a mutlaka uğrayın.
NENI
Dünya mutfaklarını birleştiren "füzyon mutfak" akımını en iyi şekilde uygulayan Neni, tıpkı bir sera gibi camlarla çevrili bir ortama sahip. Cam tavanından pencerelere sarkan sarmaşıkları, Hayvanat Bahçesi ve Güney Berlin manzaraları ile doğal bir atmosfere sahip restoran göze ve damağa hitap etmeyi başarıyor.
The Bird
Berlin'deki en lezzetleri burgerleri yiyebileceğiniz The Bird, New York'ta bulunan burger restoranlarının dekorasyonuna ve atmosferine oldukça yakın bir çizgide. Restoran, Alman sığır etinden yapılan hamburgerleri, özel ekmekleri ile misafirlerini enfes bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Tommi's Burger
İyi et yemeyi sevenlerin uğrak mekanı Tommi's Burger, eti hem ızgara hem de hamburger olarak sunuyor. Az çeşit, bol lezzet sunan restoranın en önemli özelliği genel olarak taze, ev yapımı malzemeler kullanması. Bu yüzden pamuk gibi hamburger ekmekleri, tam kıvamında salata ve sosların tadına bakmak için mekana uğrayabilirsiniz.
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