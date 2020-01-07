Yoğurtlu tavuk çorbası tarifi

Tavuğu haşlayıp didikleyin ve suyunu da süzüp ayırın.



Yumurtaların sarısı ile yoğurdu çırpın.



Üzerine un ilave edin.



Karışımı kaynayan tavuk suyuna karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.



Ardından et, rendelenmiş sarımsak, karabiber, limon suyu ve tuzu ekleyin.



Sıcak servis edin.

Afiyet olsun...