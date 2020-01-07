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Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:19,
Yoğurtlu tavuk çorbası tarifi
Tavuk çorbası, büyük-küçük herkesin sevdiği çorbalardan biri. Mis gibi kokusu ve sağlıklı olmasıyla da her sofrada ayrı bir yeri var. Tadan bir tabak daha isteyecek. İşte yoğurtlu tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılışı...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 1 adet tavuk göğsü
- 6 su bardağı su
- 1 su bardağı yoğurt
- 2-3 yemek kaşığı un
- 3-4 diş sarımsak
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Karabiber
- Tuz
Hazırlanışı
Tavuğu haşlayıp didikleyin ve suyunu da süzüp ayırın.
Yumurtaların sarısı ile yoğurdu çırpın.
Üzerine un ilave edin.
Karışımı kaynayan tavuk suyuna karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.
Ardından et, rendelenmiş sarımsak, karabiber, limon suyu ve tuzu ekleyin.
Sıcak servis edin.
Afiyet olsun...