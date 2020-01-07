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Çorba Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:19,Son Güncelleme:/

Yoğurtlu tavuk çorbası tarifi

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Yoğurtlu tavuk çorbası tarifi

Tavuk çorbası, büyük-küçük herkesin sevdiği çorbalardan biri. Mis gibi kokusu ve sağlıklı olmasıyla da her sofrada ayrı bir yeri var. Tadan bir tabak daha isteyecek. İşte yoğurtlu tavuk çorbasının malzemeleri ve yapılışı...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 6 su bardağı su
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2-3 yemek kaşığı un
  • 3-4 diş sarımsak
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • Karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

Tavuğu haşlayıp didikleyin ve suyunu da süzüp ayırın.

Yumurtaların sarısı ile yoğurdu çırpın.

Üzerine un ilave edin.

Karışımı kaynayan tavuk suyuna karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.

Ardından et, rendelenmiş sarımsak, karabiber, limon suyu ve tuzu ekleyin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

 

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