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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi
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Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi

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Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi

Bulgur yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için büyük küçük herkesin severek tüketeceği bir tarifimiz var: Yoğurtlu bulgur köftesi. İrmik, yumurta ve baharatlarla harmanlanan bulgur köfteleri, yoğurtlu sosla buluşuyor, tadına doyum olmayan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, yoğurtlu bulgur köftesi nasıl yapılır?

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım su bardağı irmik
  • 1 adet orta boy yumurta
  • 1 adet soğan
  • 1 kaşık domates ya da biber salçası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 kase yoğurt
  • 3 diş sarımsak

Hazırlanışı

Bulguru derin bir kaba alıp üzerini bir parmak kadar geçecek şekilde sıcak su ekleyin, bulgur suyu çekene kadar yaklaşık 5 dakika kadar üstünü kapatıp bekleyin.

Başka bir kapta irmiği, ince kıyılmış soğanı, yumurtayı, salçayı, unu, tuzu, karabiberi, kimyonu karıştırıp iyice yoğurun.

Şişen bulguru da bu karışıma ekleyip yoğurarak köfte haline getirin.

Köftelerin kıvamı çok yumuşak olursa biraz un, çok sert olursa çok azıcık suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Bir tepsiye un dökün.

Köfteleri fındık ya da dilediğiniz büyüklükte toplar haline getirip unlanmış tepsiye alın.

Unun köftelerin her yerine değmesine özen gösterin.

Un köftelerin pişerken yapışmasını engelleyecek.

Derin bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya bir miktar tuz ve birkaç damla limon sıkmanız köftelerin dağılmasını engeller.

Köfteleri kaynayan suya atın ve pişirin.

Bulgurun pişme süresi kısadır, arada kontrol edin.

Pişen köfteleri delikli bir kepçe yardımıyla sudan çıkarın.

Bir kase yoğurda havanda dövdüğünüz sarımsakları ve bir tutam tuz ekleyin.

Ufak bir tavaya sıvı yağı ekleyin.

Nane ve kırmızı pul biberi biraz kavurun.

Bulgur köftelerinin üstüne yoğurdu ekleyip en üste de nane ve pul biberli yağı gezdirin.

 

Fotoğraf: Ingimage
Yoğurtlu bulgur köftesi Yoğurtlu bulgur köftesi tarifi
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