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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Yoğurt tatlısı tarifi
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Yoğurt tatlısı tarifi

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Yoğurt tatlısı tarifi

Birçok kişinin bildiği yoğurt tatlısı özellikle Kayseri'de bayramlarda yapılıp yenen bir tatlı.Görüntüsü revaniye benzetilse de ondan da basit bir tariftir kendisi. Şerbetli tatlı yapmak isterseniz bu tarife bir şans verin deriz. İşte lezzetine bayılacağınıza emin olduğumuz yoğurt tatlımızın malzemeleri ve tarifi...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 3 kahve fincanı yoğurt
  • 4 kahve fincanı toz şeker
  • 1 kahve fincanı erimiş tereyağı
  • 6 kahve fincanı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım limonun suyu

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su

Hazırlanışı

Yumurta ve şekeri derin bir kasede çırpıp tereyağı ve yoğurt ekleyin.

Karışıma un, kabartma tozu ve limon suyu ilave ederek yağlanmış orta boy tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.

Bu esnada şerbet için malzemeleri bir tencereye koyup kaynatın.

Pişen tatlıyı fırından çıkarıp ılık şerbet gezdirin ve servis yapın.

İrmik Helvası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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