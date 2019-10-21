Yoğurt tatlısı tarifi

Birçok kişinin bildiği yoğurt tatlısı özellikle Kayseri'de bayramlarda yapılıp yenen bir tatlı.Görüntüsü revaniye benzetilse de ondan da basit bir tariftir kendisi. Şerbetli tatlı yapmak isterseniz bu tarife bir şans verin deriz. İşte lezzetine bayılacağınıza emin olduğumuz yoğurt tatlımızın malzemeleri ve tarifi...
Şerbeti için:
Yumurta ve şekeri derin bir kasede çırpıp tereyağı ve yoğurt ekleyin.
Karışıma un, kabartma tozu ve limon suyu ilave ederek yağlanmış orta boy tepsiye dökün.
Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.
Bu esnada şerbet için malzemeleri bir tencereye koyup kaynatın.
Pişen tatlıyı fırından çıkarıp ılık şerbet gezdirin ve servis yapın.