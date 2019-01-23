Kimsenin yapmadığı şeyi yapmıştı... Ünlü şefe büyük şok

Fransız Şef Sebastien Bras’nın restoranı Le Suquet’nin yeniden Michelin rehberine dahil edilmesi, hem Bras’nın kendisi hem de restoran dünyası için büyük bir çok oldu.

Bras, Eylül 2017’de o zaman üç Michelin yıldızlı olan restoranı Le Suquet’nin 2018 yılında rehbere dahil edilmemesini talep etmişti. Şef Bras, Michelin yıldızlarının ve rehberin standartlarının restoranı üzerinde büyük baskı yarattığını öne sürmüştü. Bras’nın bu talebi Michelin tarafından da kabul edilmişti. Şirketin marka müdürü Claire Dorland Clauzel, o dönem AFP’ye yaptığı açıklamada, “Rehberde olmak istemeyen bir restorana rehberde yer vermek bizim için zor” diye konuşmuştu.

Ancak Michelin rehberinin 2019 versiyonu açıklandığında Le Suquet’ye rehberde yeniden yer verildiği ortaya çıktı. Le Suquet’nin iki yıldızlı restoranlar arasında yer alması konusunda konuşan Şef Bras, “Artık yıldızları ya da rehberin stratejilerini düşünmüyor olsak da bu çelişkili karar bizi şüpheye düşürdü. Ben fikrimi geçen yıl açıkça belli ettim ve halen aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

1999’dan 2018’e kadar üç yıldızlı restoranlar arasında yer alan Le Suquet’yi babası Michel’den devralan Şef Bras, mükemmel olmayan tek bir tabağın bile kendisine saygınlığına mal olabileceğini ve bunun bir şef üzerinde dayanılmaz bir baskı oluşturduğunu söylemişti. Bras, “Yılda 2-3 kez teftişten geçiyorsunuz ve bunun ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz. Yani her gün mutfaktan çıkan 500 yemekten biri denetimden geçebilir. Belki daha az ünlü olacağım ama buna razıyım” ifadelerini kullanmıştı.

ONLAR DA FARKLI BİR ŞOK YAŞADI

Michelin rehberinin Fransa versiyonunda bu yıl, 75’i listeye yeni giren 632 restoran yer alıyor. Listenin en büyük şoklarından biri Maison des Bois’nın sahibi ünlü şef Marc Veyrat’nın 3 yıldızından birini yitirmesi oldu. Üçüncü yıldızı geçtiğimiz yıl alan Veyrat, kararı haksızlık olarak nitelendirirken, “Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ne olduğunu hiç anlayamıyorum. Mücadeleye devam edeceğim ve mutfaktaki ekibimin yanında yer alacağım” diye konuştu.

Aynı şekilde 51 yıldır 3 yıldızlı mekanlar arasında yer alan Aubegre de L’Ill’in de bir yıldızının alındığı açıklandı. 150 yıllık bir han olan mekanın yöneticisi Danielle Baumann Haeberlin çok üzgün olduklarını belirterek, “Bu kaybı nasıl açıklarız bilemiyorum” dedi.