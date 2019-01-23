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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Lezizz Özel (Fotoğraflar: AFP)
23.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Kimsenin yapmadığı şeyi yapmıştı... Ünlü şefe büyük şok

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Kimsenin yapmadığı şeyi yapmıştı... Ünlü şefe büyük şok

Dünyanın en prestijli restoran rehberlerinden biri olan Michelin’in 2019 yılı Fransız versiyonuna dahil edilen restoranlardan biri büyük şaşkınlık yarattı. 2017 yılında “üzerinde çok fazla baskı yarattığı” gerekçesiyle kendi isteğiyle rehberden ayrılan Fransız Şef Sebastien Bras, rehberin 2019 versiyonuna yeniden dahil edildi.

Fransız Şef Sebastien Bras’nın restoranı Le Suquet’nin yeniden Michelin rehberine dahil edilmesi, hem Bras’nın kendisi hem de restoran dünyası için büyük bir çok oldu.

Bras, Eylül 2017’de o zaman üç Michelin yıldızlı olan restoranı Le Suquet’nin 2018 yılında rehbere dahil edilmemesini talep etmişti. Şef Bras, Michelin yıldızlarının ve rehberin standartlarının restoranı üzerinde büyük baskı yarattığını öne sürmüştü. Bras’nın bu talebi Michelin tarafından da kabul edilmişti. Şirketin marka müdürü Claire Dorland Clauzel, o dönem AFP’ye yaptığı açıklamada, “Rehberde olmak istemeyen bir restorana rehberde yer vermek bizim için zor” diye konuşmuştu.

Ancak Michelin rehberinin 2019 versiyonu açıklandığında Le Suquet’ye rehberde yeniden yer verildiği ortaya çıktı. Le Suquet’nin iki yıldızlı restoranlar arasında yer alması konusunda konuşan Şef Bras, “Artık yıldızları ya da rehberin stratejilerini düşünmüyor olsak da bu çelişkili karar bizi şüpheye düşürdü. Ben fikrimi geçen yıl açıkça belli ettim ve halen aynı şeyi düşünüyorum” dedi.

Kimsenin yapmadığı şeyi yapmıştı... Ünlü şefe büyük şok

1999’dan 2018’e kadar üç yıldızlı restoranlar arasında yer alan Le Suquet’yi babası Michel’den devralan Şef Bras, mükemmel olmayan tek bir tabağın bile kendisine saygınlığına mal olabileceğini ve bunun bir şef üzerinde dayanılmaz bir baskı oluşturduğunu söylemişti. Bras, “Yılda 2-3 kez teftişten geçiyorsunuz ve bunun ne zaman olduğunu bilmiyorsunuz. Yani her gün mutfaktan çıkan 500 yemekten biri denetimden geçebilir. Belki daha az ünlü olacağım ama buna razıyım” ifadelerini kullanmıştı.

ONLAR DA FARKLI BİR ŞOK YAŞADI

Michelin rehberinin Fransa versiyonunda bu yıl, 75’i listeye yeni giren 632 restoran yer alıyor. Listenin en büyük şoklarından biri Maison des Bois’nın sahibi ünlü şef Marc Veyrat’nın 3 yıldızından birini yitirmesi oldu. Üçüncü yıldızı geçtiğimiz yıl alan Veyrat, kararı haksızlık olarak nitelendirirken, “Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ne olduğunu hiç anlayamıyorum. Mücadeleye devam edeceğim ve mutfaktaki ekibimin yanında yer alacağım” diye konuştu.

Aynı şekilde 51 yıldır 3 yıldızlı mekanlar arasında yer alan Aubegre de L’Ill’in de bir yıldızının alındığı açıklandı. 150 yıllık bir han olan mekanın yöneticisi Danielle Baumann Haeberlin çok üzgün olduklarını belirterek, “Bu kaybı nasıl açıklarız bilemiyorum” dedi.

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