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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMutfak Tüyoları Yılbaşı sofrası nasıl süslenir? Şık bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları
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Mutfak Tüyoları
25.12.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Yılbaşı sofrası nasıl süslenir? Şık bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları

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Yılbaşı sofrası nasıl süslenir? Şık bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları

Yılbaşına 1 haftadan az zaman kaldı. Yılbaşını evde geçirecek olanlar yılbaşı menüsü hazırlıklarını tamamladı bile. Ancak yılbaşı menüsü kadar yılbaşı sofrası dekorasyonu da misafirlerinize unutulmaz bir gece yaşatmanız için önem taşıyor. Çok fazla uğraşmadan hoş bir yılbaşı sofrası kurmak istiyorsanız sizin için birkaç ufak önerimiz var. İşte büyüleyici bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları…

Yılbaşı sofrasına geçmeden önce genel olarak şık bir sofrada dikkat edilmesi gereken bazı kuralları sıralayalım. Öncelikle sofranın şıklığını kaybetmesini istemiyorsanız, elle yenecek yemekler servis etmekten kaçınmalısınız. Çatal, kaşık, bıçak ve farklı boyutlarda tabaklar masada mutlaka bulunmalı. Yemekler değiştikçe tabakları ve çatal bıçağı da değiştirmeniz bir artıdır.

İkinci olarak sofrada uyuma önem vermelisiniz. Burada yemek takımları, masa örtüsü ve diğer süslerin kendi aralarındaki uyumları kadar servis ettiğiniz yiyeceklerin masadaki diğer şeylerle olan uyumuna da dikkat etmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da misafirlerinizin rahatlığı… Sofranın bulunduğu yerin genişliği ve ferahlığı çok önemli. Aynı şekilde masanın üzerini de süsleyeceğim derken aşırıya kaçmaktan, masada yemek yiyenlerin işini zorlaştıracak şekilde süslemeler yapmaktan kaçının.

Yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları
Yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları

Yılbaşı sofrasını süslerken aydınlatmadan da faydalanmalısınız. Çünkü insan önce gözleriyle yer. Dolayısıyla yediğiniz yemeği doğru ışıkta iyice görebilmek, yemekten alacağınız tadı artıracaktır. Özellikle mumlar hem güzel bir görüntü oluşturur, hem de ortama sıcak bir hava verir. Ancak mumların kokusuz olmasına dikkat edin. Kokulu mum yemeklerin kokusuyla karışıp iştah açmak yerine tam ters etki yapabilir.

Yılbaşı sofrası nasıl süslenir Şık bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları

YILBAŞI SOFRASI NASIL SÜSLENİR?

Gelelim yılbaşı sofrasının süslenmesine…

Yılbaşının rengi geleneksel olarak kırmızı, yeşil ve beyazdır. İsterseniz farklı renk kombinasyonlarıyla da çok şık ve uyumlu sofralar kurabilirsiniz. Ancak klasiklerden vazgeçmeyenlerdenseniz işiniz çok daha kolay olacak çünkü piyasada satılan yılbaşına özel ürünlerin çoğu kırmızı, yeşil ve beyaz renklerde oluyor.

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Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz İşte nefis meze tarifleri...
Yılbaşı menüsü meze olmadan olmaz! İşte nefis meze tarifleri...

Yılbaşı sofrası için akla ilk gelen süsleme elbette kokina… Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen kokinanın tanelerini bir kase içinde toplayıp ortasına da beyaz bir mum yerleştirerek çok basit bir süsleme elde edebilirsiniz. Kokinaları isterseniz dallarından koparmadan tabakların yanına ya da peçetelerin üzerine yerleştirip hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ KOKİNA NASIL YAPILIR?

Yılbaşı sofrası nasıl süslenir Şık bir yılbaşı sofrası kurmanın ipuçları

ÇAM DALLARINDAN VE KOZALAKLARDAN FAYDALANIN

Yılbaşına yakışan bir diğer bitki de çam ağacıdır. Parklardan ya da ormanlardan toplayacağınız çam dallarını iyice temizledikten sonra masaya farklı şekillerde yerleştirerek hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Kokina ve çamın beraberliği daha da enfes bir görüntü çıkaracaktır ortaya.

Çam demişken çamların kozalaklarını da anmadan geçmeyelim. İsterseniz farklı renklerde boyadığınız ve simlere buladığınız çam kozalaklarını masaya dizin, isterseniz kurdelelerle bağlayıp sandalyelerin arkasına bağlayın, isterseniz çam dalları ve kokinaları da kullanarak yemek odasının duvarına asabileceğiniz küçük çelenkler yapın. Hepsi yaratıcılığınıza kalmış.

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Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü
Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Bir diğer kırmızı alternatifi de nar. Bereketin sembolü olan ve dünyanın bazı yerlerinde yılbaşında yenmesi adet olan narlar, yılbaşı sofranızı süslemek için çok işe yarayabilirler. Bir cam kase içinde masanın ortasında bulunan narlar masada hoş bir görüntü olacaktır.

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