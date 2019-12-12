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Lezizz
12.12.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı

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Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı

Yeni yılı karşılamak için günleri saymaya başladık bile... Yılbaşı ağaçları evlerin başköşesinde yerlerini alıyor, sevdiklerimiz için bir bir hediyeler seçiliyor, evde yapılacak kutlamalar için eş dost yılbaşı yemeklerine davet ediliyor. Peki, sizin yeni yıl planınız nedir?

Siz de yeni yıl kutlamaları için şimdiden hazırlıklara başladıysanız ihtiyacınız olan lezzetler için bu linki tıklamanız yeterli!

Bu bir ilandır

Yılbaşınızı evinizde dostlarınızla birlikte geçirmeyi seviyorsanız şimdiden masa düzenini ve lezzetlerini düşünmeye başlamışsınızdır. Yılbaşı sofrası da ayrı bir özen gerektirir. Tabaklar özel, peçeteler yeni yıl konseptine uygun olmalıdır. Yer yer çiçekler veya mumlarla da görselliği daha etkili hale getirebilirsiniz. Bu kadar ayrıntı söz konusuyken, bir de yılbaşı hindisi ile uğraşmak çok yorucu olmalı!

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı


Siz de böyle düşünüyorsanız Kaya İstanbul Fair & Convention’da bu özel gün nedeniyle özenle hazırlanmış yılbaşı hindisi için bu linke tıklayın ve siparişinizi verin.

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı

Fotoğraf: Alamy

Yeni yıl için bütün planlar ve hazırlıkları tamamladıysanız sevdiklerinizle yemek sonrası afiyetle yiyebileceğiniz pastalarınızı da unutmayınız. Meyveli pastayı mı yoksa çikolatalı pastayı mı tercih edersiniz? 8 kişilik iki farklı seçenekli pastanız Kaya İstanbul Fair & Convention’da sizi bekliyor. Sipariş vermek için tıklayın

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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