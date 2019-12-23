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Yılbaşı kurabiyesi tarifi

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Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı kurabiyeleri yeni yılda sevdiklerinize hem ikram hem de hediye edebileceğiniz nefis lezzetler. Sonuçta sevimli bir kutuya ya da kavanoza doldurulmuş ev yapımı sevimli kurabiyeler kadar tatlı ne olabilir? Zencefil ve tarçınla lezzetlenen bu kurabiyeleri siz de evinizde kolayca yapabilir, dilediğiniz şekilli kalıplarla kesip süsleyebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz yılbaşı kurabiyesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 2 tatlı kaşığı toz zencefil
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 tutam tuz
  • 90 gram tereyağı
  • 1 su bardağı +1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı su
  • Çeyrek su bardağı pekmez
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 150 gram bitter çikolata
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Pudra şekeri

Hazırlanışı

Un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu eleyip kenara alın.

Bir kapta oda sıcaklığında tereyağı ve şekeri çırpın, yumurtayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Son olarak pekmez ve suyu ilave edip tüm malzemeler tamamen birbirlerine karışana kadar çırpın.

Kuru malzemeleri ilave edin ve hamur haline getirin.

Hamuru iki yağlı kağıt arasında yarım santimetre kalınlığında açın.

Kalıpla şekil verin ve kurabiyeleri fırın tepsisine dizin.

180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üstlerine pudra şekeri serpin.

Dilerseniz şeker hamuruyla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

Yılbaşı Keki | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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