Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı kurabiyeleri yeni yılda sevdiklerinize hem ikram hem de hediye edebileceğiniz nefis lezzetler. Sonuçta sevimli bir kutuya ya da kavanoza doldurulmuş ev yapımı sevimli kurabiyeler kadar tatlı ne olabilir? Zencefil ve tarçınla lezzetlenen bu kurabiyeleri siz de evinizde kolayca yapabilir, dilediğiniz şekilli kalıplarla kesip süsleyebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz yılbaşı kurabiyesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Un, zencefil, tarçın, karbonat ve tuzu eleyip kenara alın.
Bir kapta oda sıcaklığında tereyağı ve şekeri çırpın, yumurtayı ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Son olarak pekmez ve suyu ilave edip tüm malzemeler tamamen birbirlerine karışana kadar çırpın.
Kuru malzemeleri ilave edin ve hamur haline getirin.
Hamuru iki yağlı kağıt arasında yarım santimetre kalınlığında açın.
Kalıpla şekil verin ve kurabiyeleri fırın tepsisine dizin.
180 derecede 10-12 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleriniz soğuduktan sonra üstlerine pudra şekeri serpin.
Dilerseniz şeker hamuruyla da süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…