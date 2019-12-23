Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yılbaşı kurabiyeleri yeni yılda sevdiklerinize hem ikram hem de hediye edebileceğiniz nefis lezzetler. Sonuçta sevimli bir kutuya ya da kavanoza doldurulmuş ev yapımı sevimli kurabiyeler kadar tatlı ne olabilir? Zencefil ve tarçınla lezzetlenen bu kurabiyeleri siz de evinizde kolayca yapabilir, dilediğiniz şekilli kalıplarla kesip süsleyebilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz yılbaşı kurabiyesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları…