Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi
Yeni yıl ruhunu yansıtan yiyeceklerden biri de yılbaşı kurabiyeleri. Kendi ellerinizle yapacağınız yılbaşı kurabiyelerini ister evinize gelen misafirlere ikram edebilir isterseniz de bir kavanoza koyarak sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz. Hiçbir yılbaşı hediyesi elinizin lezzetini kattığınız bu kurabiyeler kadar tatlı olmayacaktır. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tarifi…
YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
2 adet yumurta
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
100 gram pudra şekeri
250 gram un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın
YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ
Oda ısısında beklettiğiniz tereyağı, yumurta ve pudra şekerini mikser yardımıyla karıştırın. Unu ve diğer malzemeleri ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun doğru kıvamı için ele yapışmaması gerekiyor. Hamur elinize yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi bırakın. Streç filmle sardığınız hamuru bir kenara alın ve 40 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Hamurunuzun dinlenme işleminin bitişine az bir süre kala fırını 175 derecede ısıtın.
Hafifçe unladığınız tezgahın üzerinde parçalardan birini koyun. Hamurun üzerini de hafifçe unlayın. Hamuru merdane yardımıyla açın ve seçtiğiniz kalıplar (çam ağacı, kalp, yıldız) ile şekillendirin. Tamamladığınız kurabiyeleri üzerine yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve önceden ısıtılmış fırında 14 dakika pişirin.
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