Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriYılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi
GeriMutfak Tüyoları Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
28.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Yeni yıl ruhunu yansıtan yiyeceklerden biri de yılbaşı kurabiyeleri. Kendi ellerinizle yapacağınız yılbaşı kurabiyelerini ister evinize gelen misafirlere ikram edebilir isterseniz de bir kavanoza koyarak sevdiklerinize hediye olarak verebilirsiniz. Hiçbir yılbaşı hediyesi elinizin lezzetini kattığınız bu kurabiyeler kadar tatlı olmayacaktır. Peki, yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tarifi…

YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
100 gram pudra şekeri
250 gram un 
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı tarçın

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

Oda ısısında beklettiğiniz tereyağı, yumurta ve pudra şekerini mikser yardımıyla karıştırın. Unu ve diğer malzemeleri ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun doğru kıvamı için ele yapışmaması gerekiyor. Hamur elinize yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi bırakın. Streç filmle sardığınız hamuru bir kenara alın ve 40 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Hamurunuzun dinlenme işleminin bitişine az bir süre kala fırını 175 derecede ısıtın.

Hafifçe unladığınız tezgahın üzerinde parçalardan birini koyun. Hamurun üzerini de hafifçe unlayın. Hamuru merdane yardımıyla açın ve seçtiğiniz kalıplar (çam ağacı, kalp, yıldız) ile şekillendirin.  Tamamladığınız kurabiyeleri üzerine yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak dizin ve önceden ısıtılmış fırında 14 dakika pişirin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları

Mücver nasıl yapılır? Pezik (pazı) mücveri tarifi

Evde ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır? İşte ekşi mayalı ekmek tarifi