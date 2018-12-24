Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriYılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor
GeriLezizz Haberler Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
AA
24.12.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Ergün, Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketiminin 600 gram olduğunu belirterek, "Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor. Yılbaşı haftasında hindi eti üretimi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor" dedi.

Ergün, AA muhabirine, hindi üretimi ve tüketimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Türkiye'de toplam hindi eti üretiminin, 1995 yılında 2 bin 646 ton iken, 2000 yılında 23 bin 265 tona, 2017'de ise 54 bin 700 tona ulaştığını bildiren Ergün, "Geçen yıl hindi eti üretimi, 1995 yılına göre 20 kat arttı. Bu yıl hindi eti üretiminde yaklaşık yüzde 30'luk artış beklentimiz var, 2025 senesi hedefimiz ise 120 bin ton hindi eti üretmek" diye konuştu. 

Ergün, son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekerek, sağlıklı ve doğru beslenmeye olan ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. 

Yağ ve kolesterol düzeyi düşük değerli protein kaynaklarından hindi etine talebin, istenilen seviyede olmasa da son yıllarda arttığını kaydeden Ergün, "Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama hindi eti tüketimi 600 gram düzeyinde. Özellikle yılın son haftasında yılbaşı spesiyali hindiye talep artıyor. Yılbaşı haftasında hindi eti üretimi, toplam üretimin yaklaşık yüzde 15'ini içeriyor" ifadesini kullandı. 

Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu
Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu

"YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR, MUTLU EDİYOR" 

Dünyadaki hindi eti tüketimi verileri hakkında bilgi veren Ergün, kişi başı ABD'de 7,5 kilogram, Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 4 kilogram hindi eti tüketilirken, Türkiye'nin de bu tüketim rakamlarına çıkma potansiyeli taşıdığına işaret etti. 

Ergün, sağlıklı ve dengeli beslenmede her yaş grubu için en önemli hayvansal protein kaynaklarından biri olan hindi etinin sadece yılbaşı ürünü olarak değil, 12 ay tüketilebilir bir ürün olarak benimsenmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Hindi eti, besin değerinin yüksek, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük, lezzeti ve çeşitli ürünlerle işlenebilir durumda olması sebebiyle dünyada sıklıkla tercih edilen bir kanatlı etidir. Yüksek protein içermesine rağmen yağ oranı daha düşük olan hindi eti içeriğindeki fosfor, potasyum, magnezyum ve demir ile yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli rol oynayan mineral deposudur. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif oluşturan 'pembe et' 7'den 70'e sağlıklı beslenmenin temellerinden birini oluşturmaktadır. Bol proteini ile çocukların ve anne adaylarının sağlıklı gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlayan hindi eti, içerdiği folik asit ile bebeklerin beyin gelişimini destekler, içeriğindeki B12 vitamini ile kansızlığı önler ve hücre gelişimine de yardımcı olur. Hindi eti, antioksidan özelliği ile yaşlanmayı geciktirmesinin yanı sıra triptofan amino asidi içeriği ile mutluluk hormonu serotonini de harekete geçirir." 

Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır İşte tarifi ve püf noktaları
Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

Ergün, BESD-BİR olarak tüm bu ihtiyaçlara karşılık veren önemli hayvansal protein kaynağı hindi eti için tüketiciyi eğitici ve yönlendirici çalışmalara önem verdiklerini de aktardı. 

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yılbaşı hindisine talep her geçen gün artıyor

Organik Ağrı turşusu raflardaki yerini aldı

Kokusu 1 kilometre öteden alınıyor! Odun ateşinde salep lezzeti

Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi