Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Evde yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları

Hindi büyüklüğü nedeniyle ilk bakışta pişirilmesi çok zahmetli bir ürün gibi görünüyor ancak biraz sabır, biraz da doğru teknik kullanımıyla çok zorlanmadan lezzetli bir yılbaşı hindisi pişirmek mümkün.

Öncelikle şunu söyleyelim: Temizlenmiş ve dondurulmuş bir hindi satın almak, sizi işin aslan payından kurtaracağından çok daha pratik olacaktır. Zira temizlenmemiş hindiyi pişirmeye uygun hale getirmek ciddi bir emek ve zaman gerektiriyor. Bununla birlikte temizlenmiş bile olsa hindinizin üzerinde küçük tüyler kalmış olabilir. Bu nedenle hindiyi varsa bir pürmüzle, yoksa da ocağın üzerinde iyice tütsülemeniz gerekir.

Hindi üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce buzunun iyice çözülmesini beklemelisiniz. Buzu çözülen hindiyi içinin kanı tamamen akana kadar bol suyla defalarca yıkayıp kağıt havluyla kurulayın. İyice temizlendikten sonra hindiyi marine etmeye başlayın.

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL MARİNE EDİLİR?

Marinasyon tüm et yemeklerinde olduğu gibi yılbaşı hindisinin de daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için gereklidir. Hindinizi 4 ila 12 saat boyunca tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Baharatlı marinasyon için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin. Bütün bu işlemler derinin gerilmesini, baharatların lezzetinin ete işlemesini ve etin dağılmadan kolayca dilimlenmesini sağlayacak.

Bu ilk marinasyonun ardından hindiyi pişirirken de benzer bir işlem yapmalısınız. Bunun için bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden güzel bir sos elde edin. Bu sosu iyice masaj yaparak hindinin her yerine sürün. Etin sosu çektiğinden emin olun.

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL PİŞİRİLİR?

Geldik hindinin pişirilmesine… Bütün bir hindi aşağı yukarı 4-5 kilogram civarındadır ve pişirme esnasında suyunu salar. Bunları göz önünde bulundurarak uygun büyüklükte bir fırın ve derin bir tepsi seçmeye özen gösterin. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipiyle birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler saplayın ve gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın.

Hindi pişerken kurumamalı, nemini kaybetmemelidir. Bunun için fırına vermeden önce tepsinin üzerini ete değmeyecek şekilde alüminyum folyoyla kaplayın. Ancak aynı zamanda hindinin kızarmasına, derisinin çıtır çıtır olmasına da ihtiyacınız var. Bunun için alüminyum folyoyu son yarım saatte çıkarmanız ve hindinin derisinin kızarmasına izin vermeniz gerekiyor.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir. Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir.

YILBAŞI HİNDİSİNİN YANINA NE PİŞİRİLİR?

Dondurulmuş hindiyle birlikte hayvanın boynu ile ciğer gibi iç organları da ayrı paketlere sarılmış halde satılır. Bu parçaları kesinlikle atmayın. Hindinin ciğerinin tadı kuzu ciğerine yakındır. Bu malzemeyle sote, iç pilav gibi birçok nefis tarif hazırlayabilirsiniz. Hindinin boynu da yağlı bir bölümdür. Haşlayıp suyundan pilav, çorba ya da et sosu yapabilirsiniz.

Fırına atmadan önce hindinizi önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsinin tabanını irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzelerle kaplamak ya da hindiyi kestaneli iç pilavla doldurup hindi ile eşlikçilerinin aynı anda pişmesini sağlamak da mümkün. Eğer içine pilav da koyacaksanız, pişme derecesini 175’e ayarlamanız, süreyi 30 dakika daha uzatmanız ve termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesini beklemeniz gerektiğini unutmayın.