Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriYılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi
GeriMutfak Tüyoları Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
13.12.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı gecelerinin en güzel taraflarından biri, aile üyeleri ve dostlarla bir masa başında toplanıp, bir yandan eğlenceli sohbetler ederken bir yandan da lezzetli yemekler yemektir. Özellikle hindi, günümüzde yılbaşı sofalarının baş köşesinde yer alan, yılbaşı gecesi yenmesi neredeyse adet haline gelmiş lezzetlerden. Bu nedenle hindilerin satışı başlar başlamaz birçok kişi de şimdiden "Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları nelerdir?" diye aramalara başladı. Eğer siz de onlardan biriyseniz, hindi kızartırken çok işinize yarayacak ipuçlarımıza bir göz atmalısınız.

En sağlıklı ve lezzetli etlerin başında gelen hindi, yılbaşı sofralarında çok sık karşımıza çıkıyor. Aralık ayında birçok kişi “Hindi nasıl pişirilir? Hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?” gibi konuları merak ediyor ve bu soruların cevaplarını bulmak için arama motorlarına başvuruyor. Siz de yılbaşı hindisi hazırlıklarına şimdiden başladıysanız, aşağıda sıralayacağımız ipuçları çok işinize yarayacak. İşte tüm detaylarıyla, evde yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları…

Hindiyi pişirmek ilk bakışta çok zahmetli gibi görünebiliyor. Çünkü hindi kümes hayvanlarının en büyüklerinden ve bütün pişirildiğinde yenebilir hale gelmesi biraz uzun sürüyor. Ancak sabırlı olduğunuz takdirde çok zorlanmadan lezzetli bir yılbaşı hindisi pişirebilirsiniz.

Yılbaşı hindilerinin satışı başladı... Son dakikaya kalmayın
Yılbaşı hindilerinin satışı başladı... Son dakikaya kalmayın

Öncelikle, hindiyi temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın almak işinizi kolaylaştıracaktır. Temizlenmemiş hindiyi pişirmeye uygun hale getirmenin ekstra bir emek ve zaman gerektireceğini unutmayın. Hindiniz temizlenmiş olsa bile üzerinde küçük tüyler kalabilir. Bu nedenle ocağın üzerine tutarak hindinizin tüylerini iyice tütsülemeniz gerekebilir.

Kestaneli, elmalı hindi tarifi
Kestaneli, elmalı hindi tarifi

HİNDİ NASIL MARİNE EDİLİR?

Hindiyi işlemeden önce buzunun çözülmesini beklemelisiniz. Buzu çözülen hindinin içini kanı tamamen arınana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Ardından kağıt havluyla iyice kurulayın. Hindinizin iyice temizlendiğinden ve yenebilir hale geldiğinden emin olduğunuzda marinasyon ve lezzetlendirme işlemine geçebilirsiniz. Bu işlem tüm et yemeklerinde olduğu gibi yılbaşı hindisinin de daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için gereklidir. Hindinizi 4 ila 12 saat boyunca tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Bunun için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin. Bütün bu işlemler derinin gerilmesini, baharatların lezzetinin ete işlemesini ve etin dağılmadan kolayca dilimlenmesini sağlayacak.

Ancak marinasyon sadece hazırlık aşamasıyla kalmıyor. Hindiyi pişirirken de bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden elde edeceğiniz sosu da ete iyice yedirerek sürmeniz gerekiyor. Bu da tamamsa pişirmeye geçebilirsiniz.

Fırında hindi kızartması tarifi
Fırında hindi kızartması tarifi

HİNDİ NASIL KIZARTILIR?

Bütün bir hindi aşağı yukarı 4-5 kilogram civarında olur ve pişerken suyunu salar. Bunları düşünerek fırınınızın ve tepsinizin uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipi kullanarak birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler batırıp gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın.

Geldik en son aşamaya: Hindi pişerken kurumamalı, nemini kaybetmemelidir. Bunun için fırına vermeden önce her yerini alüminyum folyoyla iyice kapatmalısınız. Ancak aynı zamanda hindinin kızarmasına, derisinin çıtır çıtır olmasına da ihtiyacınız var. Bunun için alüminyum folyoyu son yarım saatte çıkarmanız ve hindinin derisinin kızarmasına izin vermeniz gerekiyor.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.
Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir.

Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi tarifi
Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi tarifi

PİLAVLI HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş hindiyle birlikte hayvanın boynu ile ciğer gibi iç organları da ayrı paketlere sarılmış halde satılır. Bu parçaları kesinlikle atmayın. Hindinin ciğerinin tadı kuzu ciğerine yakındır. Bu malzemeyle sote, iç pilav gibi birçok nefis tarif hazırlayabilirsiniz. Hindinin boynu da yağlı bir bölümdür. Haşlayıp suyundan pilav, çorba ya da et sosu yapabilirsiniz.

Fırına atmadan önce hindinizi önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsinin tabanını irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzelerle kaplamak ya da hindiyi kestaneli iç pilavla doldurup hindi ile eşlikçilerinin aynı anda pişmesini sağlamak da mümkün. Eğer içine pilav da koyacaksanız, pişme derecesini 175’e ayarlamanız, süreyi 30 dakika daha uzatmanız ve termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesini beklemeniz gerektiğini unutmayın.

Kolay yılbaşı hindisi tarifi
Kolay yılbaşı hindisi tarifi

YILBAŞI SOFRANIZI RENKLENDİRECEK BİR DE NEFİS PASTA TARİFİMİZ VAR

Frambuaz Soslu Muzlu Pasta | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Frambuaz Soslu Muzlu Pasta var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köftenin püf noktaları

Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi tarifi

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tahinli kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları

Mücver nasıl yapılır? Pezik (pazı) mücveri tarifi