Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

En sağlıklı ve lezzetli etlerin başında gelen hindi, yılbaşı sofralarında çok sık karşımıza çıkıyor. Aralık ayında birçok kişi “Hindi nasıl pişirilir? Hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?” gibi konuları merak ediyor ve bu soruların cevaplarını bulmak için arama motorlarına başvuruyor. Siz de yılbaşı hindisi hazırlıklarına şimdiden başladıysanız, aşağıda sıralayacağımız ipuçları çok işinize yarayacak. İşte tüm detaylarıyla, evde yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları…

Hindiyi pişirmek ilk bakışta çok zahmetli gibi görünebiliyor. Çünkü hindi kümes hayvanlarının en büyüklerinden ve bütün pişirildiğinde yenebilir hale gelmesi biraz uzun sürüyor. Ancak sabırlı olduğunuz takdirde çok zorlanmadan lezzetli bir yılbaşı hindisi pişirebilirsiniz.

Öncelikle, hindiyi temizlenmiş ve dondurulmuş halde satın almak işinizi kolaylaştıracaktır. Temizlenmemiş hindiyi pişirmeye uygun hale getirmenin ekstra bir emek ve zaman gerektireceğini unutmayın. Hindiniz temizlenmiş olsa bile üzerinde küçük tüyler kalabilir. Bu nedenle ocağın üzerine tutarak hindinizin tüylerini iyice tütsülemeniz gerekebilir.

HİNDİ NASIL MARİNE EDİLİR?

Hindiyi işlemeden önce buzunun çözülmesini beklemelisiniz. Buzu çözülen hindinin içini kanı tamamen arınana kadar bol suyla defalarca yıkayın. Ardından kağıt havluyla iyice kurulayın. Hindinizin iyice temizlendiğinden ve yenebilir hale geldiğinden emin olduğunuzda marinasyon ve lezzetlendirme işlemine geçebilirsiniz. Bu işlem tüm et yemeklerinde olduğu gibi yılbaşı hindisinin de daha kısa sürede pişmesi, daha yumuşak olması ve derisinin nar gibi kızarması için gereklidir. Hindinizi 4 ila 12 saat boyunca tamamı suyun içinde kalacak şekilde tuzlu suda bekleterek marine edebileceğiniz gibi baharatlardan bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Bunun için defne yaprağı gibi aromatik otlar ve tane karabiber gibi baharatlara zeytinyağı ile limon suyu ya da sirke gibi asitli bir malzeme ekleyip üzerini bolca suyla tamamlayın. Hindinizi bir gün boyunca bu yağlı ve baharatlı suda bekletin. Bütün bu işlemler derinin gerilmesini, baharatların lezzetinin ete işlemesini ve etin dağılmadan kolayca dilimlenmesini sağlayacak.

Ancak marinasyon sadece hazırlık aşamasıyla kalmıyor. Hindiyi pişirirken de bal, hardal, limon suyu, domates salçası, zeytinyağı, tereyağı gibi malzemelerden elde edeceğiniz sosu da ete iyice yedirerek sürmeniz gerekiyor. Bu da tamamsa pişirmeye geçebilirsiniz.

HİNDİ NASIL KIZARTILIR?

Bütün bir hindi aşağı yukarı 4-5 kilogram civarında olur ve pişerken suyunu salar. Bunları düşünerek fırınınızın ve tepsinizin uygun büyüklükte ve derinlikte olmasına dikkat edin. Tepsiye yerleştirdiğiniz hindinin ayaklarını, mutfak ipi kullanarak birbirine bağlayın. Kanatlarına da çöp şişler batırıp gövdeye yapışmasını, pişerken havaya kalkmamasını sağlayın.

Geldik en son aşamaya: Hindi pişerken kurumamalı, nemini kaybetmemelidir. Bunun için fırına vermeden önce her yerini alüminyum folyoyla iyice kapatmalısınız. Ancak aynı zamanda hindinin kızarmasına, derisinin çıtır çıtır olmasına da ihtiyacınız var. Bunun için alüminyum folyoyu son yarım saatte çıkarmanız ve hindinin derisinin kızarmasına izin vermeniz gerekiyor.

Hindinizi fırınınızın gücüne göre, 160-175 derecede pişirmeniz uygun olur. Bütün bir hindi bu sıcaklıkta 3-3,5 saat gibi bir sürede pişecektir. Hindi pişirirken mutfak termometresi işinizi çok kolaylaştıracaktır. Hindinin iç sıcaklığını ölçtüğünüzde termometre 75 dereceyi gösterdiğinde hindiniz pişmiş demektir.

Hindiyi fırından çıkardıktan sonra servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirmeyi de unutmayın. Aksi takdirde hemen dilimlemeye başladığınızda etin suyu akar ve lezzetinde kayıplar yaşanabilir.

PİLAVLI HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş hindiyle birlikte hayvanın boynu ile ciğer gibi iç organları da ayrı paketlere sarılmış halde satılır. Bu parçaları kesinlikle atmayın. Hindinin ciğerinin tadı kuzu ciğerine yakındır. Bu malzemeyle sote, iç pilav gibi birçok nefis tarif hazırlayabilirsiniz. Hindinin boynu da yağlı bir bölümdür. Haşlayıp suyundan pilav, çorba ya da et sosu yapabilirsiniz.

Fırına atmadan önce hindinizi önce derin bir tencerede haşlayıp suyunu yine çorba ya da pilav gibi tariflerde de kullanabilirsiniz. Haşlanmış hindi fırında daha kısa sürede pişecektir.

Hindiyi pişirdiğiniz tepsinin tabanını irice doğradığınız havuç, patates gibi sebzelerle kaplamak ya da hindiyi kestaneli iç pilavla doldurup hindi ile eşlikçilerinin aynı anda pişmesini sağlamak da mümkün. Eğer içine pilav da koyacaksanız, pişme derecesini 175’e ayarlamanız, süreyi 30 dakika daha uzatmanız ve termometredeki sıcaklığın 80 dereceyi göstermesini beklemeniz gerektiğini unutmayın.

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