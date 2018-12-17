Yılbaşı hindilerinin satışı başladı... Son dakikaya kalmayın
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin satışına başlandı. 15 kiloluk hindiler 250 liradan alıcı buluyor.
Yılbaşında vatandaşların tercih ettiği hindiler, yetiştiricileri tarafından satışa çıkarıldı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, hindi satışlarının başladığını duyurdu. 15 kiloluk hindilerin geçen yılbaşı 200 liradan alıcı bulduğunu belirten Yardımcı, bu yıl fiyatların biraz daha arttığını belirtti.
‘SON 1 HAFTA KALA HİNDİ FİYATLARI YÜZDE 20 ARTACAK’
Her yılbaşı döneminde hindi satışlarının arttığını belirten Osman Yardımcı, hindi fiyatlarının son 1 hafta kala yüzde 20 artacağını söyledi. Osman Yardımcı, “Yılbaşına birkaç hafta kala hindi satışımız başlıyor. Bu haftalar, hindi sektörü için özel haftalar. Hindi, vatandaşlar için bir yemekten ziyade geleneksel bir şey oldu artık. Bu dönem, hindi sektörü için bulunmaz bir fırsat. Şu an 15 kilosu 250 lira olan hindiler, son 1 hafta kala yüzde 20 daha artacaktır” açıklamasında bulundu.
Hindinin sadece yılbaşında tüketilen bir gıda olmasını anlamsız bulduğunu belirten Yardımcı, hindi etinin de diğer etler gibi faydaları olduğunu ve her ay tüketilebilecek bir gıda olduğunu belirtti.
‘EN LEZZETLİ HİNDİ ETİ, DOĞAL ORTAMDA YETİŞEN HİNDİNİN ETİDİR’
En lezzetli hindi etinin, doğal ortamda yetişen hindiden alınabileceğini söyleyen Osman Yardımcı, “Hindi de artık tavuk gibi kümeslerde beslendiği için eski doğallığı yok. Eskiden meralarda, ovalarda, bahçelerde yetişirdi. Hayvanlar serbestti. Doğal ortamda yetişen tavukla, çiftlik tavuğunun tadı bir mi? Tabii ki değil. Çünkü hayvan gezmiyor, hareket yok. O kaslar gelişecek ki etin lezzeti artsın. Bu yüzden kümeste beslenen hindi ile doğal ortamda beslenen hindinin tadı bir olmaz. Serbest gezen hayvan, kendi yemini kendi bulur ve öyle yer. 100-200 hindi bir arada olduğu zaman, ortamın sıcaklığı ve hareketsizlikle birlikte etin kalitesi düşer” açıklamasında bulundu.
‘ÇABUK PİŞEN HİNDİ ETİ, KALİTESİZDİR’
Dişi hindi etinin daha yumuşak olduğunu ve geç piştiğini belirten Osman Yardımcı, “Hindi eti yumuşak olur zaten ama dişi hindinin eti daha yumuşaktır, lezzetlidir ve biraz daha geç pişer. Bunu doğal ortamda yetişen hindiler için söylüyorum. Üretim ürünü olan hindilerin eti ise çok yumuşak olmadığından çabuk pişer” dedi.
HİNDİ YEMEK İÇİN YILBAŞINI BEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ
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