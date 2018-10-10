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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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10.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Yıkanır mı, yıkanmaz mı?

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Yıkanır mı, yıkanmaz mı?

Bu "yoğurdu sarımsaklayıp da mı saklasak yoksa sarımsaklamayıp da mı?"nın ötesinde bir polemik. Konumuz hijyen! Hangi yiyecekler hazırlanırken yıkanır, hangileri yıkanmaz? Hem uzmanlar arasında görüş ayrılıkları var hem de tüketici deneyimleri başka başka. En tartışmalı gıdaların başında etler geliyor. Sizin de fikrinizi alalım. Bu yiyecekler yıkanmalı mı yoksa yıkanmamalı mı?

Tartışmanın başında hiç şüphesiz kırmızı et var. Pişirmeden önce yıkanırsa sulanır mı? Lezzetinden bir şey kaybeder mi? Su eti sertleştirir mi? Pek çok soru işareti var. Uzmanlarsa eti yıkamanın hijyen açısından hiçbir katkısı olmadığını çünkü etteki bakterilerin ancak pişirme işlemi sırasındaki sıcaklık ile öleceğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Tavuk konusundaki tartışma daha da büyük. Birleşik Krallık Gıda Standartları Dairesi tavuğun pişirmeden önce yıkanmasının zararlı olduğunu söylüyor. Gerekçeleri tavuğun üzerinde bulunan kampilobakterin su damlaları yoluyla mutfak lavabosuna ve ellerinize yayılması. Anlayacağınız Kraliçe tavuğunu yıkamıyor. Peki ya siz?

Bir diğer belirsizliğin konusu kahvaltılarımızın baş tacı zeytin. Kimileri yıkanmalı dese de, tadını kaybetmemesi için yıkanmaması gerektiğini savunanlar da var.

Böğürtlen, frambuaz, dut gibi meyveleri tahriş etmeden yıkamak neredeyse imkansız. Bu nedenle bir grup yıkamaya gerek olmadığı kanaatinde. Ancak üzerlerinde gezen böcekleri düşünerek suda bekletmek gerek diyen de var. Siz ne düşünüyorsunuz?

Peki mantarı ne yapacağız? Nemli bir bezle silelim mi? Limonlu suda bekletelim mi? Yoksa fırça ile yıkayalım mı?

Son olarak yumurtayı ne yapmak lazım? Hijyenik olmadığını düşünerek buzdolabına koymadan önce yumurtaların kabuklarını yıkayan pek çok kişi var. Ancak yıkandığı anda gözenekleri tıkanan yumurta çok daha hızlı bozulabiliyor. Bu yüzden yumurta mutlaka yıkanmak isteniyorsa bunu kullanmadan hemen önce yapmakta fayda var. 

Sizin yumurta konusunda fikriniz ne? Yıkanmalı diyenlerden misiniz?

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