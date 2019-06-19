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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
19.06.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?

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Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?

Sarmanın her çeşidinin ismi bile ağızları sulandırmaya yetiyor. Bu kez farklı, kalorisi düşük, bir o kadar da lezzetli bir sarma tarifimiz var: Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması. Temel malzemesi yeşil mercimek olan iç harç, kırmızı lahanayla buluşuyor, enfes bir lezzet oraya çıkıyor. Peki, yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?

Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması için gerekli malzemeler ve yapım aşamalarını derledik:

YEŞİL MERCİMEKLİ KIRMIZI LAHANA SARMASI

1 büyük kırmızı lahana

İç harcı için

1.5 su bardağı esmer pirinç
1.5 su bardağı yeşil mercimek
1 soğan
1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Kırmızı toz biber
6 su bardağı rendelenmiş domates

Yapılışı:

Kırmızı lahananın yapraklarını ayırın. Tuzlu kaynar suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzün.
İç harcı için, yeşil mercimeği bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayıncaya kadar haşlayıp ocaktan alın.
Esmer pirinci de ayrı bir tencerede aynı şekilde haşlayıp ocaktan alın.
Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soğanlar pembeleşinceye kadar soteleyin.
Sularını süzdüğünüz mercimek ve esmer pirinci ilave edin.
Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 4-5 dakika pişirin ve ocaktan alın.
Kırmızı lahanaların içine iç harcından koyun ve klasik sarma şeklinde sarın.
Bir fırın kabının tabanına iki su bardağı kadar rendelenmiş domates ilave edin.
Üzerine dolmaları dizin.
Kalan domates suyunu da dolmaların üzerine gezdirin.
Kabın üzerini alüminyum folyo ila kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Fırından alıp sıcak servis yapın.

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