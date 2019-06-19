Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?
Sarmanın her çeşidinin ismi bile ağızları sulandırmaya yetiyor. Bu kez farklı, kalorisi düşük, bir o kadar da lezzetli bir sarma tarifimiz var: Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması. Temel malzemesi yeşil mercimek olan iç harç, kırmızı lahanayla buluşuyor, enfes bir lezzet oraya çıkıyor. Peki, yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması nasıl yapılır?
Yeşil mercimekli kırmızı lahana sarması için gerekli malzemeler ve yapım aşamalarını derledik:
YEŞİL MERCİMEKLİ KIRMIZI LAHANA SARMASI
1 büyük kırmızı lahana
İç harcı için
1.5 su bardağı esmer pirinç
1.5 su bardağı yeşil mercimek
1 soğan
1 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
1 çay kaşığı Kırmızı toz biber
6 su bardağı rendelenmiş domates
Yapılışı:
Kırmızı lahananın yapraklarını ayırın. Tuzlu kaynar suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Ocaktan alıp suyunu süzün.
İç harcı için, yeşil mercimeği bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Yumuşayıncaya kadar haşlayıp ocaktan alın.
Esmer pirinci de ayrı bir tencerede aynı şekilde haşlayıp ocaktan alın.
Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soğanlar pembeleşinceye kadar soteleyin.
Sularını süzdüğünüz mercimek ve esmer pirinci ilave edin.
Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 4-5 dakika pişirin ve ocaktan alın.
Kırmızı lahanaların içine iç harcından koyun ve klasik sarma şeklinde sarın.
Bir fırın kabının tabanına iki su bardağı kadar rendelenmiş domates ilave edin.
Üzerine dolmaları dizin.
Kalan domates suyunu da dolmaların üzerine gezdirin.
Kabın üzerini alüminyum folyo ila kapatın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Fırından alıp sıcak servis yapın.