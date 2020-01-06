Yeşil mercimek yemeği tarifi

Tam bir protein deposu olan yeşil mercimek yemeği, tadıyla da sofraların vazgeçilmezi. Pişirmesi oldukça pratik yemesi de bir o kadar lezzetli yeşil mercimek, etsiz yemek hazırlamak isteyenler için de birebir. Siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...