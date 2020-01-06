Yeşil mercimek yemeği tarifi

Tam bir protein deposu olan yeşil mercimek yemeği, tadıyla da sofraların vazgeçilmezi. Pişirmesi oldukça pratik yemesi de bir o kadar lezzetli yeşil mercimek, etsiz yemek hazırlamak isteyenler için de birebir. Siz de denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...
Tencereyi ocağa alın. Tereyağı ve küçük küçük doğranmış soğanları ekleyin.
Üzerine ezilmiş sarımsağı da ilave ederek pembeleşinceye kadar kavurun.
Salçayı ve yeşil mercimekleri de ekleyip kavurmaya devam edin.
Ardından suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.
Ocaktan almadan baharatları ve tuzu ilave edin.
Ilık veya sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun...