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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Yenidünya kebabı tarifi
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Yenidünya kebabı tarifi

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Yenidünya kebabı tarifi

Meyve ve et gibi farklı tatları bir arada denemek istiyorsanız eğer yenidünya kebabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pişmiş sarımsak ve suyunu salmış yenidünyanın bir arada ne kadar lezzetli olacağını denemeden tahmin etmeniz mümkün değil. Bu nedenle sizlere vereceğimiz bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. İşte yenidünya kebabının yapılışı…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram yenidünya
  • 1 kilogram yağlı köftelik kıyma
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 2 tane taze domates
  • Yeşil biber
  • Kuru soğan
  • 7-8 diş sarımsak

Hazırlanışı

İlk olarak kıymayı geniş bir kaba alın ve içine tuzu ve karabiberi ekleyip yoğurun.

Ardından yenidünyaları iyice yıkadıktan sonra iç çekirdeklerini ve sapını çıkarın. (Arzu isterseniz kabuklarını da soyabilirsiniz.)

Hazırladığınız kıymayı parçalar kopararak yenidünyaların içine koyun ve yağladığınız tepsiye yuvarlak oluşturacak şekilde yerleştirin.

Sarımsakları yıkadıktan sonra bütün halde aralara yerleştirin.

Biber, soğan ve domatesleri kesip kebabın üstüne yerleştirin ve fırının gücüne bağlı olarak 180-200 derecede yarım saat pişirin.

Piştikten sonra tepsiyi çıkarın ve biraz dinlendirin. Ardından servis edin.

Yenidünyalar taze olduğu için suyunu bırakacak ve yemeğe lezzet katacak. Ancak arzu ederseniz yenidünyaları ve etleri kebap şişlerine dizip mangalda da pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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