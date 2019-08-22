Yenidünya kebabı tarifi

Meyve ve et gibi farklı tatları bir arada denemek istiyorsanız eğer yenidünya kebabı sizin için doğru bir tercih olacaktır. Pişmiş sarımsak ve suyunu salmış yenidünyanın bir arada ne kadar lezzetli olacağını denemeden tahmin etmeniz mümkün değil. Bu nedenle sizlere vereceğimiz bu tarifi mutlaka uygulamalısınız. İşte yenidünya kebabının yapılışı…
Üzeri için:
İlk olarak kıymayı geniş bir kaba alın ve içine tuzu ve karabiberi ekleyip yoğurun.
Ardından yenidünyaları iyice yıkadıktan sonra iç çekirdeklerini ve sapını çıkarın. (Arzu isterseniz kabuklarını da soyabilirsiniz.)
Hazırladığınız kıymayı parçalar kopararak yenidünyaların içine koyun ve yağladığınız tepsiye yuvarlak oluşturacak şekilde yerleştirin.
Sarımsakları yıkadıktan sonra bütün halde aralara yerleştirin.
Biber, soğan ve domatesleri kesip kebabın üstüne yerleştirin ve fırının gücüne bağlı olarak 180-200 derecede yarım saat pişirin.
Piştikten sonra tepsiyi çıkarın ve biraz dinlendirin. Ardından servis edin.
Yenidünyalar taze olduğu için suyunu bırakacak ve yemeğe lezzet katacak. Ancak arzu ederseniz yenidünyaları ve etleri kebap şişlerine dizip mangalda da pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…