Yeni yılın ilk iş gününde 'Akşama ne pişirsem?' diyenler için nefis yemek tarifleri

Süt çorbası, özellikle süt içmeyi sevmeyenler için alternatif bir protein kaynağı olarak çok iyi bir fikir. Unuyla, şehriyesiyle, limon suyuyla bu çorbayı tükettiğinizde içtiğinizin süt olduğunu bile anlayamayabilirsiniz. Çok da zahmetsiz olduğundan her mutfağın kısa sürede olmazsa olmazları haline gelen süt çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Nefis bir bamya tarifiyle karşınızdayız: Tavuk etli kuru bamya. Çankırı yöresine ait olan bu yemek hem doyurucu hem de malzemeleri herkesin evinde bulunabilecek basitlikte. İçine tavuğun da eklenmesiyle bamya sevmeyenlerin bile artık seveceği bir yemek haline gelen tavuk etli kuru bamyayı mutlaka denemelisiniz.

Tavuklu tel şehriye salatası hem çok hafif hem de çok doyurucu bir salata. Kısa sürede yapılabildiği için özellikle çay saatlerinde hızlı çözüm arayanların tercihi olan bu salatayı ana yemeklerde de gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.

Kolayca yapılabilmesiyle göz dolduran, hem meze hem de salata olarak tüketilebilen cacığın tarifini sizin için biraz farklılaştırdık. Sarımsak ve yeşilliklerle lezzet kazanan sebzeli cacık tarifimiz hemen aşağıda.

Görüntüsü ayrı tadı da ayrı güzel bir tarifimiz var! Krem karamel... Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da tadına baktığınız an buna değecek. Tatlı sevenlerin aklını başından alacak krem karameli denemek isterseniz, işte tarifi...