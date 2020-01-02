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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 02.01.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Yeni yılın ilk iş gününde 'Akşama ne pişirsem?' diyenler için nefis yemek tarifleri

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Yeni yılın ilk iş gününde 'Akşama ne pişirsem?' diyenler için nefis yemek tarifleri

Yılbaşı heyecanını geride bıraktık, günlük rutinimize döndük yeniden. Bu rutinin en önemli parçalarından biri akşam yemekleri. “Bugün ne pişirsem?” sorusunun akıllarda canlandığı şu dakikalarda sizin için pratik ve lezzetli bir akşam yemeği menüsü hazırlayalım dedik. İşte kısa sürede yapabileceğiniz nefis yemeklerden oluşan Lezizz günün menüsü…

Süt çorbası, özellikle süt içmeyi sevmeyenler için alternatif bir protein kaynağı olarak çok iyi bir fikir. Unuyla, şehriyesiyle, limon suyuyla bu çorbayı tükettiğinizde içtiğinizin süt olduğunu bile anlayamayabilirsiniz. Çok da zahmetsiz olduğundan her mutfağın kısa sürede olmazsa olmazları haline gelen süt çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda.

Süt çorbası tarifi
Süt çorbası tarifi

Nefis bir bamya tarifiyle karşınızdayız: Tavuk etli kuru bamya. Çankırı yöresine ait olan bu yemek hem doyurucu hem de malzemeleri herkesin evinde bulunabilecek basitlikte. İçine tavuğun da eklenmesiyle bamya sevmeyenlerin bile artık seveceği bir yemek haline gelen tavuk etli kuru bamyayı mutlaka denemelisiniz.

Tavuk etli kuru bamya tarifi
Tavuk etli kuru bamya tarifi

Tavuklu tel şehriye salatası hem çok hafif hem de çok doyurucu bir salata. Kısa sürede yapılabildiği için özellikle çay saatlerinde hızlı çözüm arayanların tercihi olan bu salatayı ana yemeklerde de gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz.

Tavuklu tel şehriye salatası tarifi
Tavuklu tel şehriye salatası tarifi

Kolayca yapılabilmesiyle göz dolduran, hem meze hem de salata olarak tüketilebilen cacığın tarifini sizin için biraz farklılaştırdık. Sarımsak ve yeşilliklerle lezzet kazanan sebzeli cacık tarifimiz hemen aşağıda.

Sebzeli cacık tarifi
Sebzeli cacık tarifi

Görüntüsü ayrı tadı da ayrı güzel bir tarifimiz var! Krem karamel... Hazırlanışı biraz zahmetli olsa da tadına baktığınız an buna değecek. Tatlı sevenlerin aklını başından alacak krem karameli denemek isterseniz, işte tarifi...

Krem karamel tarifi
Krem karamel tarifi

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