Yeni gözde Bomonti’nin 4 popüler mekânı





Bomonti 65

Babylon Bomonti’yle komşu olan Bomonti65 hem lezzetleriyle hem de uzun uzun sohbet etmeye uygun ortamıyla oldukça güzel bir mekân. Mekânın kendisi küçük olabilir ancak çıkardığı iş kesinlikle çok büyük. Özellikle pizzası için devasa kuyruklar ve izdiham yaşanabiliyor. Bu nedenle öğle saatlerinde gitmek yerine daha sakin saatleri tercih etmek akıl sağlığınız için iyi olabilir. Ayrıca salataları ve tatlıları da en az pizzası kadar muhteşem. Mutlaka deneyin.

But First Coffee

İçinize bir ferahlık dolduran But First Coffee, bir bardak kahve eşliğinde kitabınızı okuyabileceğiniz, elinizdeki işi bitirebileceğiniz ya da arkadaşınızla iki lafın belini kırabileceğiniz güzel bir seçenek. Kış döneminde içerde olmak çok güzel bir tercih ancak hava biraz sıcaksa dışarısı da çok güzel olabilir. Yeni dalga kahvecilerin en iyi adreslerinden biri olarak da gösterilen mekânda biraz zaman geçirin, içinizin açıldığını hissedeceksiniz.

Kozmos

Kozmos mini mini görüntüsü ve mahalle arasındaki o şık havasıyla insanı görür görmez kendine davet ediyor. Bu nedenle de şimdiden hatırı sayılır bir fan kitlesi var. Kahvenin dışında güzel sandviçleri ve tatlıları da bulunuyor üstelik. Cihangir’deki Geyik’in kahveci versiyonu diyebileceğimiz mekânda elinizde kahve mahallenin ortasında sıcak bir sohbete koyulmak istiyorsanız çok doğru bir yerdesiniz.

Kilimanjaro

Bomontiada’nın en sevilen mekânlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kilimanjaro özellikle organik beslenmeye meraklıysanız tam size göre. Çünkü Feriköy Organik Pazarı’ndan alınan malzemelerle hazırlanan seçenekleri bulunuyor. Ayrıca kendi üretimleri olan şarküteri tahtalarındaki yiyecekler de bir o kadar iddialı. Arkadaşlarla hep birlikte gidip saatler geçirilebilecek son derece nezih ama bir o kadar sıcak bir ortama sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.