Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?
Hazır mantılar özellikle acil durumlarda birçok mutfağın kurtarıcısı. Hele ki öğrenci evlerinde sıcak ev yemeği özlemi çeken kardeşlerimiz için hazır mantılar tam bir nimet. Peki ister dışarıdan alınmış olsun, ister önceden yapılıp buzlukta saklanmış olsun mantı nasıl pişirilir? İşte yemek pişirmeye yeni başlayanlar için mantı pişirmenin püf noktaları…
İster marketten alınmış mantı olsun, ister evde yapılıp dondurulmuş mantı, pişirmek için ihtiyacınız olan ilk şey sıcak su. Bunun için suyunuzu bir tencerede makarna yapar gibi iyice kaynatın. Ancak içine yağ ve tuz eklemeyin. Çünkü mantı yapılırken hamuruna ve içine yeterince tuz konduğundan yemeğiniz fazla tuzlu olabilir.
Kaynayan suyunuzun içine mantılarınızı sıçratmadan, gerekirse bir kaşık yardımıyla, boşaltın. 20-25 dakika boyunca haşlayıp mantılarınızın iyice yumuşamasını sağlayın. Ardından altını kapatıp 10 dakika kadar suyun içinde dinlendirin ve ılınmasını bekleyin.
Diğer yanda rendelediğiniz ya da ezdiğiniz sarımsakları yoğurt ve tuzla iyice çırpın. Arzu ederseniz içine kıvamını artırmak için bir parça mayonez de ekleyebilirsiniz.
Küçük bir tavada tereyağını eritip ya da sıvı yağı kızdırıp içine 1 yemek kaşığı salça ve biraz acı kırmızı biber ekleyerek mantınıza nefis bir sos yapabilirsiniz.
Servis yaparken mümkünse çukur bir kap kullanmalısınız. Eğer sulu seviyorsanız mantıları tencereden alırken suyundan da koyabilirsiniz. Ancak delikli kepçeyle suyunu süzdürerek almak daha doğru olacaktır.
Mantılarınızın üzerine yoğurtlu sosunuzu, onun üzerine de salçalı sosunuzu gezdirerek, nefis bir mantı yapabilirsiniz. Hatta varsa en üste kuru nane bile ufalayabilirsiniz.
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