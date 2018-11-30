Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Lezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriYeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?
GeriMutfak Tüyoları Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
30.11.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?

Hazır mantılar özellikle acil durumlarda birçok mutfağın kurtarıcısı. Hele ki öğrenci evlerinde sıcak ev yemeği özlemi çeken kardeşlerimiz için hazır mantılar tam bir nimet. Peki ister dışarıdan alınmış olsun, ister önceden yapılıp buzlukta saklanmış olsun mantı nasıl pişirilir? İşte yemek pişirmeye yeni başlayanlar için mantı pişirmenin püf noktaları…

İster marketten alınmış mantı olsun, ister evde yapılıp dondurulmuş mantı, pişirmek için ihtiyacınız olan ilk şey sıcak su. Bunun için suyunuzu bir tencerede makarna yapar gibi iyice kaynatın. Ancak içine yağ ve tuz eklemeyin. Çünkü mantı yapılırken hamuruna ve içine yeterince tuz konduğundan yemeğiniz fazla tuzlu olabilir.

Kaynayan suyunuzun içine mantılarınızı sıçratmadan, gerekirse bir kaşık yardımıyla, boşaltın. 20-25 dakika boyunca haşlayıp mantılarınızın iyice yumuşamasını sağlayın. Ardından altını kapatıp 10 dakika kadar suyun içinde dinlendirin ve ılınmasını bekleyin.

Diğer yanda rendelediğiniz ya da ezdiğiniz sarımsakları yoğurt ve tuzla iyice çırpın. Arzu ederseniz içine kıvamını artırmak için bir parça mayonez de ekleyebilirsiniz.

Hazır mantı tarifi
Hazır mantı tarifi

Küçük bir tavada tereyağını eritip ya da sıvı yağı kızdırıp içine 1 yemek kaşığı salça ve biraz acı kırmızı biber ekleyerek mantınıza nefis bir sos yapabilirsiniz.

Servis yaparken mümkünse çukur bir kap kullanmalısınız. Eğer sulu seviyorsanız mantıları tencereden alırken suyundan da koyabilirsiniz. Ancak delikli kepçeyle suyunu süzdürerek almak daha doğru olacaktır.

Mantılarınızın üzerine yoğurtlu sosunuzu, onun üzerine de salçalı sosunuzu gezdirerek, nefis bir mantı yapabilirsiniz. Hatta varsa en üste kuru nane bile ufalayabilirsiniz.

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ÇORBA PİŞİRMENİN DÖRT PÜF NOKTASI

Çorba 101Çorba yaparken nelere dikkat edilmeli? Çorbanın kıvamını bozmadan nasıl terbiye eklenir? Çorba nasıl pişirilmeli? İşte çorba pişirmenin dört önemli püf noktası...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yeni başlayanlar için: Mantı nasıl pişirilir?

Kuru fasulye yemeğinin püf noktaları

Profiterol nasıl yapılır? Pratik profiterol tarifi

Baklavanın iyisi nasıl anlaşılır? İşin ustasından püf noktaları