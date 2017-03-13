Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
13.03.2017 - 16:00, Son Güncelleme:

Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir?

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Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir?

Nasıl ki İtalya’da makarnanın üzerine yoğurt dökerek yemek büyük bir sosyal hataysa, New York’ta sosislinin üzerine mayonezi bol istemek sınır dışıysa, espresso içerken de bazı küçük detaylara dikkat etmekte fayda var. Bu dikkatiniz sayesinde bir Avrupa kafesinde zaten iki yudumda bitecek bir içecek için ‘sir’ler ve ‘kontes’ler tarafından alaycı tebessümlere boğulmazsınız.

1- Espresso nedir?

Kahve çekirdeği her zaman bildiğiniz kahve çekirdeğidir. Bu sektördeki birçok marka size başka şeyler demeye çalışsa da espresso bir fırınlama şekli değildir. Çok daha ötesidir. Espresso makineleri santimetrekareye 150 kilo bir basınçla çekirdeklerin özünü çıkartır. Bir fincanda 7 gramlık kahve kullanılır ve yapımı 25 saniyeden fazla olmamalıdır. Bu bilgi bize neyi öğretiyor? Şunu: Kahve dükkanlarında espresso yapmak için genelde 18-20 gram arası kahve kullanılıyor ve bu da üç misli kafein ve üç misli acılık veriyor. Gerçek espresso bu değil.

2- Ukalalık yapın

Yukarıda öğrendiğimiz önemli bilgi sayesinde artık girdiğiniz bir kahve dükkanında “Mümkünse 7 gramdan yapabilir misiniz?” talebinizi gönül ferahlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü en önemli olan şey kahvenin tadıdır.

Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir

3- Espressonuzu ayakta için

Bir önemli bilgi daha geliyor. Oturduğunuz İtalyan kafesinde dikkat edin oturanların hiçbiri espresso içmeyecektir. Espresso ayakta ve çabuk içilmesi gereken bir gelenek ve yaşam biçimidir.

4- Üzerinde krema yoksa asla içmeyin

Neden böyle sert bir uyarı yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü krema altında kalan bütün tatların dağılmamasını ve siz içene kadar saklanmasını sağlayacaktır. Küçük bir detay gibi gelebilir ama ayrıca kremanın erimişlik seviyesinden espressonun ne kadar önce yapılmış olduğunu da anlayabilirsiniz. Krema bir kalite kontrol unsuru olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir

5- Süt ekletmeyin

Süt eklerseniz artık içtiğiniz bir espresso macchiatto’dur. Erken saatlerde bu şekilde içilmesini tavsiye etmiyoruz. Tadını seyrekleştirmek için illa ki bir eklemeye ihtiyaç duyuyorsanız cesur olun ve uygun oranda rom ya da viski ile espressonuzu anlamlandırın.

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