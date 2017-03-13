Yeni başlayanlar için espresso nasıl içilir?

1- Espresso nedir?

Kahve çekirdeği her zaman bildiğiniz kahve çekirdeğidir. Bu sektördeki birçok marka size başka şeyler demeye çalışsa da espresso bir fırınlama şekli değildir. Çok daha ötesidir. Espresso makineleri santimetrekareye 150 kilo bir basınçla çekirdeklerin özünü çıkartır. Bir fincanda 7 gramlık kahve kullanılır ve yapımı 25 saniyeden fazla olmamalıdır. Bu bilgi bize neyi öğretiyor? Şunu: Kahve dükkanlarında espresso yapmak için genelde 18-20 gram arası kahve kullanılıyor ve bu da üç misli kafein ve üç misli acılık veriyor. Gerçek espresso bu değil.

2- Ukalalık yapın

Yukarıda öğrendiğimiz önemli bilgi sayesinde artık girdiğiniz bir kahve dükkanında “Mümkünse 7 gramdan yapabilir misiniz?” talebinizi gönül ferahlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü en önemli olan şey kahvenin tadıdır.

3- Espressonuzu ayakta için

Bir önemli bilgi daha geliyor. Oturduğunuz İtalyan kafesinde dikkat edin oturanların hiçbiri espresso içmeyecektir. Espresso ayakta ve çabuk içilmesi gereken bir gelenek ve yaşam biçimidir.

4- Üzerinde krema yoksa asla içmeyin

Neden böyle sert bir uyarı yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü krema altında kalan bütün tatların dağılmamasını ve siz içene kadar saklanmasını sağlayacaktır. Küçük bir detay gibi gelebilir ama ayrıca kremanın erimişlik seviyesinden espressonun ne kadar önce yapılmış olduğunu da anlayabilirsiniz. Krema bir kalite kontrol unsuru olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun.

5- Süt ekletmeyin

Süt eklerseniz artık içtiğiniz bir espresso macchiatto’dur. Erken saatlerde bu şekilde içilmesini tavsiye etmiyoruz. Tadını seyrekleştirmek için illa ki bir eklemeye ihtiyaç duyuyorsanız cesur olun ve uygun oranda rom ya da viski ile espressonuzu anlamlandırın.

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