Bol malzemesiyle tost sevenlerin kalplerinde taht kuran yengen, evde de kolayca yapılabilir. Tek ihtiyacınız olan birkaç dilim sucuk, birkaç dilim de kaşar. İster kahvaltıda ister ara öğünlerde yiyebileceğiniz yengen tost tarifi aşağıda...
Öncelikle sucuk dilimlerini tavada 30 saniye kadar pişirin.
Bir dilim tost ekmeğinin üzerine 2 dilim kaşar yerleştirin.
Kaşarların üzerine de sucuk dilimlerini koyun.
Kornişonları dilimleyip sucukların üzerine yerleştirin.
Ketçap sıkıp domates dilimlerini de koyduktan sonra en üste 2 dilim daha kaşar yerleştirip bir dilim ekmekle üzerini kapatın.
Diğer malzemeler için de aynı işlemi yapın.
Tost makinesini ısıtıp hazırladığınız tostları makineye yerleştirin.
Ekmeklerin üzerine minik tereyağı parçaları koyup tost makinesinin kapağını kapatın.
Tostunuz çıtır çıtır kızarınca yiyebilirsiniz.