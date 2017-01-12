Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı
Lezzetli etlerin mezelerle buluşma noktası ocakbaşı restoranları et severlerin vazgeçilmezleri arasında. Ancak bazıları yıllar geçse de tadından ve kalitesinden ödün vermiyor.
Nar gibi ateşin başında pişen lezzetli etleri nefis mezelerle birlikte yiyebileceğiniz ocakbaşı restoranları, et yemeyi sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Dumanı üstünde tüten şişe dizilmiş etlerin en enfes halini bu restoranlarda tadabilirsiniz.
İşte damaklarınızı çatlatacak en iyi ocakbaşı adresleri;
1. Zübeyir Ocakbaşı
Beyoğlu'nda bulunan Zübeyir Ocakbaşı 2006 yılından beri hizmet veriyor. Beyti, çöp şiş, kaburga ve külbastı gibi sayısız ana yemeği mekanda bulabilirsiniz. Leziz mezelere sahip olan mekanda gavurdağı salatası ve patlıcan ezme gibi lezzetleri denemeyi unutmayın.
2. Adana Ocakbaşı
Yıllardır adından söz ettiren Adana Ocakbaşı Kurtuluş sakinlerinin yanında ünlülerin de akınına uğrayan restoranlardan biri. Adana kebabına doyum olmayan restoran Vedat Milor'un da en beğendiği restoranlar listesinde yer alıyor. Ciğer ve çöp şiş seçeneklerinin yanında mezeler de damakları şenlendiriyor.
3. Beyoğlu Ocakbaşı
Beyoğlu'nun sevilen ocakbaşı restoranlarından olan Beyoğlu Ocakbaşı, 1990 yılından kurulmuş. Kaburga ve kebap çeşitleri yanında lahmacun çeşitleri de mekanın favori lezzetlerinden.
4. Tiryaki Kebap
Yeniköy'de bulunan Tiryaki, ocakbaşı denince akla ilk gelen mekanlardan biri. Acılı ezme, haydari ve şakşuka gibi leziz mezelerden sonra çöp şiş, Tiryaki köfte ve külbastı gibi seçenekleri mutlaka deneyin.
5. Sur Ocakbaşı
Fatih'in klasikleşmiş ocakbaşı mekanlarından biri olan Sur Ocakbaşı, ciğer kebap ve büryan kebabın en lezzetlisini deneyebileceğiniz bir adres. Mekanda ayrıca Sur tatlısı ve çiğ köfte de tam denenmelik.
6. Peymane
Caz dinleyebileceğiniz bir meyhane olan Peymane, geleneksel ocakbaşı restoranlarının modernize edilmiş hali. Közde patlıcan, muhammara ve haydari gibi mezelerin yanı sıra en lezzetli etleri tadabileceğiniz mekanın atmosferi de sizi kendine hayran bırakacak cinsten.
7. Güler Ocakbaşı
Geleneksel ocakbaşı keyfi yapmak için en uygun adreslerden biri olan Güler Ocakbaşı, nefis mezelerle birlikte kaşarlı fıstıklı tavuk ve fındık lahmacun gibi spesiyallerin öne çıktığı bir mekan.
8. Ali Ocakbaşı
Karaköy'de bulunan Ali Ocakbaşı, nefis manzarası ile birlikte enfes lezzette etler tadabileceğiniz bir restoran. Mekanda fıstıklı kebap, kaburga ve şaşlık gibi et yemeklerinin yanında spesiyal küşleme seçeneğine de şans verebilirsiniz.
9. Musa Ustam Ocakbaşı
1972 yılından beri Taksim'de hizmet veren Musa Ustam Ocakbaşı adana kebap ve kuzu fileto gibi lezzetleri ile öne çıkmayı başarıyor.
10. Çamlık Restaurant
Etiler'in en çok tercih edilen et restoranlarından olan Çamlık kendine özgü Çamlık kebabı ve beyti gibi seçeneklerine tatlı olarak lezzetli künefeyi de eklemiş.
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