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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.01.2017 - 12:33, Son Güncelleme:

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

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Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

Lezzetli etlerin mezelerle buluşma noktası ocakbaşı restoranları et severlerin vazgeçilmezleri arasında. Ancak bazıları yıllar geçse de tadından ve kalitesinden ödün vermiyor.

Nar gibi ateşin başında pişen lezzetli etleri nefis mezelerle birlikte yiyebileceğiniz ocakbaşı restoranları, et yemeyi sevenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Dumanı üstünde tüten şişe dizilmiş etlerin en enfes halini bu restoranlarda tadabilirsiniz.

İşte damaklarınızı çatlatacak en iyi ocakbaşı adresleri;

1. Zübeyir Ocakbaşı

Beyoğlu'nda bulunan Zübeyir Ocakbaşı 2006 yılından beri hizmet veriyor. Beyti, çöp şiş, kaburga ve külbastı gibi sayısız ana yemeği mekanda bulabilirsiniz. Leziz mezelere sahip olan mekanda gavurdağı salatası ve patlıcan ezme gibi lezzetleri denemeyi unutmayın.

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

2. Adana Ocakbaşı

Yıllardır adından söz ettiren Adana Ocakbaşı Kurtuluş sakinlerinin yanında ünlülerin de akınına uğrayan restoranlardan biri. Adana kebabına doyum olmayan restoran Vedat Milor'un da en beğendiği restoranlar listesinde yer alıyor. Ciğer ve çöp şiş seçeneklerinin yanında mezeler de damakları şenlendiriyor.

3. Beyoğlu Ocakbaşı

Beyoğlu'nun sevilen ocakbaşı restoranlarından olan Beyoğlu Ocakbaşı, 1990 yılından kurulmuş. Kaburga ve kebap çeşitleri yanında lahmacun çeşitleri de mekanın favori lezzetlerinden.

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

4. Tiryaki Kebap

Yeniköy'de bulunan Tiryaki, ocakbaşı denince akla ilk gelen mekanlardan biri. Acılı ezme, haydari ve şakşuka gibi leziz mezelerden sonra çöp şiş, Tiryaki köfte ve külbastı gibi seçenekleri mutlaka deneyin.

5. Sur Ocakbaşı

Fatih'in klasikleşmiş ocakbaşı mekanlarından biri olan Sur Ocakbaşı, ciğer kebap ve büryan kebabın en lezzetlisini deneyebileceğiniz bir adres. Mekanda ayrıca Sur tatlısı ve çiğ köfte de tam denenmelik.

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

6. Peymane

Caz dinleyebileceğiniz bir meyhane olan Peymane, geleneksel ocakbaşı restoranlarının modernize edilmiş hali. Közde patlıcan, muhammara ve haydari gibi mezelerin yanı sıra en lezzetli etleri tadabileceğiniz mekanın atmosferi de sizi kendine hayran bırakacak cinsten.

7. Güler Ocakbaşı

Geleneksel ocakbaşı keyfi yapmak için en uygun adreslerden biri olan Güler Ocakbaşı, nefis mezelerle birlikte kaşarlı fıstıklı tavuk ve fındık lahmacun gibi spesiyallerin öne çıktığı bir mekan.

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

8. Ali Ocakbaşı

Karaköy'de bulunan Ali Ocakbaşı, nefis manzarası ile birlikte enfes lezzette etler tadabileceğiniz bir restoran. Mekanda fıstıklı kebap, kaburga ve şaşlık gibi et yemeklerinin yanında spesiyal küşleme seçeneğine de şans verebilirsiniz.

9. Musa Ustam Ocakbaşı

1972 yılından beri Taksim'de hizmet veren Musa Ustam Ocakbaşı adana kebap ve kuzu fileto gibi lezzetleri ile öne çıkmayı başarıyor.

Yemeye doyamayacağınız 10 ocakbaşı mekanı

10. Çamlık Restaurant

Etiler'in en çok tercih edilen et restoranlarından olan Çamlık kendine özgü Çamlık kebabı ve beyti gibi seçeneklerine tatlı olarak lezzetli künefeyi de eklemiş.

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