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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaynak: Doğan Burda
03.10.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz?

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Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz?

Hardal aslen bir bitkidir. Turpgiller familyasından olan bu bitki acı ve aynı zamanda keskin bir tada sahiptir. Hardal ek malzeme olarak iki farklı şekilde kullanılır. Birincisi tohumların sos yapılmasıdır, ikincisi ise baharat karışımlarına eklenmesidir. Birden fazla çeşidi bulunan hardalın, çeşitlerine göre tatları değişmektedir. Peki, yemek yaparken hardalı nasıl kullanmalıyız? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenleri bu yazımızda anlatacağız...

Hardal nedir?

Hardal acımsı ve yakıcı bir tohumdur. İlk olarak 4’üncü yüzyılda tadılmıştır. Anavatanı Akdeniz havzası olan bu bitki Romalılar döneminde karabiber gibi öğütülerek kullanıldı. Hardal çok eski çağlardan beri içeriğiyle sofralardan hiç eksik edilmedi.

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz

Hardal türleri

Dört farklı hardal türünün farklı kullanım alanları vardır. Alman hardalı her çeşit besinle tüketilir, Dijon hardalı keskin kokuludur, Bordeaux hardalı orta derecede acı bir lezzettir, İngiliz hardalı sos veya meze olarak tercih edilebilir.

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz

Et yemeklerinde kullanımı

Hardalın genellikle et yemekleriyle tercih edildiği herkes tarafından bilinir. Çünkü hardal et yemeklerine aşırı derecede yakışmaktadır. Yavaş ve uzun pişirilen yemeklere, tavuğa, kırmızı ete oldukça fazla yakışır. Eti yumuşattığı gibi lezzetlendirir. Tavşan, geyik, hamburger, taco, sandviç, sosis gibi et türleri ile de oldukça lezzetlidir.

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz

Sebze yemeklerinde kullanımı

Hardalın et yemeklerinde kullanıldığı gibi sebze yemeklerinde de kullanılabilir. Patates, haşlanmış patates salatası, lahana, fasulye gibi yiyeceklerle beraber oldukça lezzetlidir. Hardalın genellikle Hint mutfağında vejetaryen yemeklerle kullanıldığı görülür.

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz

Daha başka nerelerde kullanılır?

Bunların yanı sıra deniz mahsullü pizzalarda, salata soslarında bolca kullanılmaktadır.

Yemek yaparken hardalı nasıl kullanabiliriz

Hardalın yararları

Hardalın kullanım alanlarına yer verdikten sonra hardalın yararlarına yer vermemek olmaz. Hardalın onlarca faydası bulunmaktadır. Kalp krizi riskini azaltır, akut miyokard ve enfarktüsü engeller, Omega 3 yağ asitleri ile kalp, damar ve arter sağlığı için idealdir, sedef hastalığına iyi gelir, magnezyum ve selenyum içeriği vardır, göğüs tıkanıklığı, nefes daralması, sinüs sorunları için tedavi edicidir.

00:52Çedar Peynirli Poğaça
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